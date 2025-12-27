金价飙升︱尖沙咀金舖略显冷清 内地客转趋观望：呢两年买金风险同股票差唔多

国际金价持续上扬，早前备受内地自由行游客欢迎的尖沙咀广东道一带金舖，在金价飙升下略显冷清。今日虽是圣诞假期周末，但多家金舖都只有寥寥数人帮衬，昔日内地客熙来攘往的景象不再。有深圳游客表示，此行来港探亲，顺便在尖沙咀「打探金舖行情」，称在港购买金饰更保值，但不会在现时高位入市。

深圳客：以前来香港 买黄金是指定动作

黄金及白银价格屡创新高，白金亦升至历史高位，现货金价更突破每盎司4,500美元。作为本港金舖主要消费群之一的内地游客亦转趋观望，出手不再阔绰。来自深圳的黄女士与儿子来港探亲，她指外甥女将于明年3月结婚，作为长辈计划送上金项链作礼物，认为黄金市场近年「有升有跌」并不稳定，「以前来香港，买金饰是必做的事，款式新颖、货品有保障。但现在金价太高，会再观望。」

周末来港两日的东莞游客蔡小姐表示，现时金价高昂，未有计划在港购买金饰，「呢两年投资黄金风险都大，同股票差唔多」。不过她计划购买耳环或吊坠等饰品，预算在1,000元人民币以内，心仪琉璃等材质，并强调只为自用，无意投资或代购。

记者在多家金舖门外观察，暂未见较多市民或游客选购黄金。不过就有市民计划「放金」，但就不打算在尖沙咀附近的金舖「出手」，「呢度大多做游客生意」。她表示，计划套现的黄金已持有3年多，会「货比三家」再作决定。

记者：谢宗英

摄影：刘骏轩、陈浩元