圣诞｜尖沙咀商舖丁财两旺 马拉客「不设上限」豪爽购物 食肆生意额增：游客消费更爽手

圣诞节后的周末，传统旺区尖沙咀继续人流畅旺。《星岛头条》记者今日（27日）下午到海港城一带观察，现场人头涌涌，有不少市民及旅客到场购物及名店门口拍下「港风」照片。有来自马来西亚的旅客指，香港比吉隆坡更有圣诞气氛，灯饰及圣诞元素的装饰物亦别具一格，会在港「不设上限」购物。

游客专程来港购化妆品 赞买得安心、货品足

来自广东的旅客李小姐表示，此行主要为购买化妆品，在社交平台搜寻后发现尖东一带有相关店舖，便直接前来购物。她形容香港商场很热闹，比内地有圣诞气氛，又指在香港购物「买得安心，货品都很充足」。

马来西亚客北上过夜悭旅费 不设消费上限

来自马来西亚的游客廖小姐一行4人来港游玩，计划本月30日离开。她直言香港的圣诞节非常热闹，商场气氛不俗，「香港圣诞节天气比马来西亚冷，我们更喜欢这种冷冷的气温，更有圣诞节的氛围，海边又有圣诞树，很好看」。不过她们亦直言香港各区酒店在圣诞期间价格飙升，选择每晚到深圳居住、白天再来香港「血拼购物」。她们今晚还会前往旺角购买手信、化妆品、服装等，亦会品尝地道港式小食，预计在港花费数千马币，并不会设消费上限。

广州旅客薛小姐亦趁著周末和朋友来港游玩1日。她表示，因为内地在圣诞节正日没有假期，所以只好选择今日放假来港，目的亦是周围「走走看看」，感受香港的圣诞节气氛，「很热闹、很开心」，又计划前往尖沙咀等地购物及观光。薛小姐又指，因为对香港已经很熟悉，来过很多次，故今日旅程没有特别预算，「我们都很喜欢香港，也来过很多次了，有时间就会来的，怎么开心怎么玩」，称赞香港购物十分便利。

圣诞带动餐厅生意额上升一至两成

广东道名店林立，带动附近餐厅生意。有茶餐厅的负责人指，受惠于圣诞节假期，附近商场人流明显增多，带动餐厅生意额上升1至2成，「㖊日开始午市就要排队」，又多了不少旅客逛街后顺道用餐。她形容今年节日气氛热闹，生意额与去年相若，但比平时周末有明显提升，「市民都差唔多，不过游客系更爽手啲消费」。

记者：谢宗英

摄影：刘骏轩