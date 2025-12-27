Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中医药发展蓝图｜优势病种清单纳23专病 中医药发展专员冀3至6年建全面清单

社会
更新时间：12:53 2025-12-27 HKT
发布时间：12:53 2025-12-27 HKT

香港中医医院已开业半月运作畅顺，并因应需求增加30%诊症名额。中医医院行政总裁卞兆祥今（27日）在电视节目表示，目前医院每日诊治近200名病人，资助全科门诊首两个月预约全部爆满，目前分科预约亦接近全满，部分专科如痛症、失眠及中风复康的需求远超预期。政府公布中医药发展蓝图，提出制订本港优势病种清单。中医药发展专员钟志豪在同一节目表示，中医医院开业时提出的23种专病，即为首批优势病种，未来将以基层医疗为方向，持续检视及增加病种。他举例指，如妇女更年期综合症等，可探讨加强中医在基层医疗的介入，让优势服务清单逐步扩充，希望在3至6年内建立较全面的清单。

中医院将加强日间住院服务

卞兆祥表示，医院其中一个发展方向是加强分科服务，透过6个专科为病人提供更针对性治疗，提升临床效果。下一步将在此基础上加强日间住院服务，并准备开展24小时住院服务。现时全科资助名额约120个。至于分科专病门诊，医院按中医临床特点及治疗需要，首年提供12种专病服务，并已开始提供服务。

中医医健通与西医系统互通 当局研限参与者收医疗券

此外，中医医院投入运作当日，中医医健通亦正式与西医系统互通。钟志豪表示，全港过万名中医师中，目前仅9%使用医健通。政府正研究只容许参与医健通的中医师收取政府医疗券，以作诱因。他指出，2025年已有逾4,700名中医师收取医疗券，总额超过12亿港元。现时已有资助协助中医师购买电脑，不少中医已设立电子病历系统，政府目标是便利他们上载病历。

钟志豪表示，上周公布的《中医药发展蓝图》提出制定「优势病种」清单，目前中医医院提供的12种专病，将来可能扩展至23种。清单中的病种均为中医疗效「各有所长」、且有研究数据支持其有效性及安全性，首先要突出中医强项，并考虑在中西医协作下能为病人提供更好选择。

他又指，下一步希望继续与国家不同单位、地方交流，例如中医医院和广东省中医院合作，所以越来越多专病都会参考内地经验，长远而言，希望可与海外机构，如德国、澳洲中医院交流，逐步输出香港中医服务模式。

相关新闻：

中医医院资助门诊爆满 院方指已增加三成筹额 政府将扩展中医诊所

中医医院运作顺畅 资助门诊预约至明年2月 卞兆祥：未来视乎需求加人手及临床服务名额

中医医院首日运作顺畅 市民反映配药等30分钟 卞兆祥：院方正优化流程

中医医院开幕︱日间住院服务包啲咩？「无仔生」都有得睇？医院管理层解答8大Q&A

首间中医医院正式开幕 首年提供门诊、日间住院、临床服务及12个专病项目

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
4小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
5小时前
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
00:53
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
即时国际
2小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
19小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
6小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
12小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
17小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
14小时前