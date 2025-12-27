中医药发展蓝图｜优势病种清单纳23专病 中医药发展专员冀3至6年建全面清单

香港中医医院已开业半月运作畅顺，并因应需求增加30%诊症名额。中医医院行政总裁卞兆祥今（27日）在电视节目表示，目前医院每日诊治近200名病人，资助全科门诊首两个月预约全部爆满，目前分科预约亦接近全满，部分专科如痛症、失眠及中风复康的需求远超预期。政府公布中医药发展蓝图，提出制订本港优势病种清单。中医药发展专员钟志豪在同一节目表示，中医医院开业时提出的23种专病，即为首批优势病种，未来将以基层医疗为方向，持续检视及增加病种。他举例指，如妇女更年期综合症等，可探讨加强中医在基层医疗的介入，让优势服务清单逐步扩充，希望在3至6年内建立较全面的清单。

中医院将加强日间住院服务

卞兆祥表示，医院其中一个发展方向是加强分科服务，透过6个专科为病人提供更针对性治疗，提升临床效果。下一步将在此基础上加强日间住院服务，并准备开展24小时住院服务。现时全科资助名额约120个。至于分科专病门诊，医院按中医临床特点及治疗需要，首年提供12种专病服务，并已开始提供服务。

中医医健通与西医系统互通 当局研限参与者收医疗券

此外，中医医院投入运作当日，中医医健通亦正式与西医系统互通。钟志豪表示，全港过万名中医师中，目前仅9%使用医健通。政府正研究只容许参与医健通的中医师收取政府医疗券，以作诱因。他指出，2025年已有逾4,700名中医师收取医疗券，总额超过12亿港元。现时已有资助协助中医师购买电脑，不少中医已设立电子病历系统，政府目标是便利他们上载病历。

钟志豪表示，上周公布的《中医药发展蓝图》提出制定「优势病种」清单，目前中医医院提供的12种专病，将来可能扩展至23种。清单中的病种均为中医疗效「各有所长」、且有研究数据支持其有效性及安全性，首先要突出中医强项，并考虑在中西医协作下能为病人提供更好选择。

他又指，下一步希望继续与国家不同单位、地方交流，例如中医医院和广东省中医院合作，所以越来越多专病都会参考内地经验，长远而言，希望可与海外机构，如德国、澳洲中医院交流，逐步输出香港中医服务模式。

