圣诞︱商场人财两旺 内地客扫货赞港「真货安心」 食肆生意较平常周末多两成

圣诞节假期第二日，本港多个商场人流畅旺，《星岛头条》记者今午（26日）到沙田新城市广场观察，现场人头涌涌，有大批市民及旅客到场购物及拍照打卡。有市民表示，假期外游人多，加上照顾初生婴儿较不便，故选择留港消费，认为今年圣诞人流明显增加，预计节日期间会花费数千元。有内地旅客则指，香港圣诞氛围较内地浓厚，已经花费数千元为小孩购买新年衣物等。

人潮带动餐厅生意 午市起便要排队

商场附近一间餐厅的负责人指，圣诞节期间商场人流明显增多，带动餐厅生意，「午市开始就要排队」，亦有不少旅客逛街后顺道用餐。他形容今年节日气氛热闹，生意额与去年相若，但比平时周末有明显提升，「至少多两成，感觉假期大家都愿意出来消费。」

初生婴儿家庭避人潮留港消费

家住附近的林氏夫妇带着刚出生的婴儿到商场逛逛。林太表示，假期外游人多，加上照顾初生婴儿较不便，故选择留港消费。她指，新城市广场的育婴室等设施完善，方便一家外出，「这里也是我们从小到大生活的地方，故特意带宝宝来看下」。她认为今年圣诞人流明显增加，「吃饭、购物都要排队」，预计节日期间会花费数千元购买日用品及交换礼物等。

商场人头涌涌 街坊：香港经济不错

同样住在附近的翁先生一家三口到商场感受节日气氛，他形容商场人流很多，圣诞节氛围浓厚，「能感受到香港经济不错」。他表示，刚从外地旅行回港，「女儿想购物，所以就带她出来看看」，没有特定目标。翁小朋友则表示「甚么都可以买」，商场内也很好玩。

市民梁先生则带着小朋友到商场拍照打卡，指孩子年纪尚小，不便外游，因此选择留港过节，拍照后便会回家休息。

内地客趁圣诞赴港扫货

福建旅客蔡小姐表示，此行主要为购买特定品牌服饰，因网上搜寻后发现新城市广场有专门店，便直接前来购买。她形容商场很热闹，比内地有圣诞氛围。她昨日抵港，预计在港逗留两日，已经花费数千元为小孩购买新年衣物等。她又大赞在香港购物「至少不会有假货，买得安心」，自己也经常来港，大部分鞋类都在香港购买。

来自湖北的旅客梁小姐表示，特意选择在圣诞节来港，感受圣诞气氛，「很热闹、很开心」。她计划在港逗留一星期，其间会到尖沙咀等地购物及观光，旅程没有特别预算，「怎么开心怎么玩」，主要会购买护肤品及婴儿用品。她透露这已是第4次访港，认为香港购物很便利。

记者：蔡思宇