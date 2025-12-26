圣诞．大棠红叶︱市民戴圣诞帽衬枫叶 汲取经验较迟上山 赞景色胜旧年

圣诞节拆礼物日（Boxing Day），元朗大棠枫香林吸引不少市民及游客专程上山赏红叶。渔护署最新公布的红叶指数为「黄色」，现场所见，上山沿路有不少枫树开始「转黄」，部分已经呈现红色，层层叠叠的枫叶为冬日增添浪漫气氛。下午上山人流不多，每到一棵红叶树下，都会聚集许多摄影爱好者、情侣及一家大小打卡，感受一下「红叶秘境」。

元朗母子行山赏枫 稍后再摘士多啤梨

元朗居民何太带同两个儿子前来观赏红叶。她表示，虽然红叶未完全转红有点可惜，但赏枫路上认识到新朋友亦觉开心，「今日（枫叶）都有少少红，风景都靓，最开心系认识到新朋友同佢两只狗狗，上山都唔会觉得攰，一齐跑跑跳跳，好有气氛」。她笑言今天的行程丰富，「早上外出看电影和吃午饭，下午便带他们行山看红叶，稍后会去摘士多啤梨，欢度圣诞节。」

何太指，大棠枫香林的路线容易行走，「约一个钟左右，沿途大家可以休息，适合一家大细，加上系小朋友钟意嘅活动」。主动提出要看红叶的何小朋友亦称，趁着假期，加上天气转凉，故提议妈妈一起行山。亲眼见到后，他更加喜欢看红叶，日后也想到其他地方欣赏枫叶。

行山路线较轻松 专程带狗仔放电

为配合圣诞节戴上圣诞帽的江女士亦大赞气氛不错，认为相比去年，今年的红叶「的确靓咗，更红、更靓」。她汲取去年经验后，今年特意迟些上山，「旧年可能早咗到，今年趁住圣诞假期上嚟，红叶真系靓好多。从元朗𠮶边上山，最前面都有几棵树颜色红啲，暂时最红系一棵细细棵嘅，已经好靓」。

江女士也认为这条赏枫路线并不难，眼见有不少一家大小及放假的外佣上山，亦计划明年再到访枫香林。

正在学习拍摄的吴先生也趁着假期上山，影红叶练习。他透露不时会到大棠欣赏红叶，「今年的红叶so far so good，有好有不好，没有去年那么密集，加上今天天色较阴暗。对比日本、台湾的红叶，他认为香港的品种不一样，各有各好，「好像日本的枫叶颜色较丰富。」

带同爱犬上山的陈先生亦表示，上山路线轻松，笑言上山主要是为狗仔打卡，「都系特登影狗，其实人唔重要，因为佢刚病愈，想畀佢可以跑跑跳跳，放一放电」。他亦透露曾到加拿大欣赏枫叶，相比之下，香港的颜色不算特别艳，不过仍可接受。

记者：何姵妤

摄影：陈浩元