亚洲动漫节突延期 原定2月重返香港落空 主办方：正与各单位协调后续安排
更新时间：16:21 2025-12-26 HKT
发布时间：16:21 2025-12-26 HKT
发布时间：16:21 2025-12-26 HKT
亚洲动漫节（香港）主办方今日（26日）突然在社交平台宣布活动延期举行，并没有透露原因。早前，新加坡主办方SOZO宣布，停办多年的「C3AFAHK」将以「Anime Festival Asia Hong Kong（AFAHK26）」名义，于2026年2月14至15日重临香港，在会展中心举行。
亚洲动漫节委员会今日在社交平台刊发公告，活动将延期举行，正与各有关单位沟通协调后续安排，请市民密切留意主办官方网站及社交媒体平台发放的最新消息。委员会对活动延期为市民带来的不便深表歉意，并衷心感谢市民的理解与支持。
2009年首度来港 11年起成港动漫盛事
AFA源自于日本举行的「C3AFA TOKYO」，2009年首度来港试办，2011年起成为香港年度动漫盛事，惟2020年因疫情停办。其名称中的「C3」代表人物（Character）、文化（Culture）及内容（Content），过往活动包括带来日本最新动漫商品、新作情报，邀请人气动漫歌手、声优来港演出，更设有「Cosplay大激斗」等特色活动。
随着官方网站于2024年关闭，C3AFAHK正式走入历史。主办方日前宣布以AFAHK名义回归，令动漫迷期待。
