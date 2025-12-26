「油蔴地警署光影之旅」 明年1.2开放参观 30元游历警匪片四大经典场景 明日10时起网上购票(附购票连结)

文化体育及旅游局辖下文创处策划的「油蔴地警署光影之旅」展览，将于2026年1月2日起开放予公众参观。展览位于旧油麻地警署原址，门票将于明日（27日）上午10时起开售，市民可透过网上预约系统订购2026年1月2日至31日的门票。

展览开幕首两周连续开放 设四大经典场景

展览设有四大场景，包括「戏院门口」，以旧式戏院为设计，利用前警署建筑特色打造成进入警匪片世界的入口，带领游客步入光影世界；而「时光隧道」则透过沉浸式视觉及声效，呈现历代经典港产警匪片中的动作场面及人物，再现警匪片的速度与张力；「杂差房」以七、八十年的警署为主要设计构思及蓝本，建构一个想像中的杂差房，设有办公室、监控室、枪房、证物房及认人室等，杂差房内有不少警匪片的踪迹及线索供访客搜索，更配合特别设计的音效及灯光；「羁留室」，昔日的羁留室首度开放，访客可置身其中，并在当中几间羁留室选择以警察或囚犯制服或电影海报为背景，拍照留念。

展览于开幕首两星期（1月2日至11日）将连续开放，并延长开放时间至早上9时至晚上10时。1月12日起回复正常开放时间，并逢星期一（公众假期除外）休息，星期二至六分两时段开放，分别为上午11时至下午5时、晚上7时至10时；星期日及公众假期开放时间为上午9时至晚上10时。

网上预约系统每次最多可预订4张门票

展览正价门票为30元，学生、长者、综援受助人及伤残人士可购买10元特惠票，6岁或以下儿童免费入场。网上预约系统每次最多可预订4张门票，预约时段为购票日起计30日内，不设现场售票。展览每节参观时间为25分钟，人数上限20人，以提升访客体验。

1.1-2.11举办油麻地美食购物节

旧油麻地警署坐落广东道627号，为英国爱德华时期建筑，属本港二级历史建筑。开放旧油麻地警署是政务司副司长领导的发展旅游热点工作组于今年5月公布落实推行的项目之一。文创处将旧油麻地警署地面楼层活化，把历史建筑与香港经典警匪电影文化结合，举办「油蔴地警署光影之旅」展览，推广电影旅游和本地电影文化。

配合「油蔴地警署光影之旅」展览，油尖旺民政事务处将联同油麻地街坊会于1月1日至2月22日举办油麻地美食购物节，推动油麻地地区旅游。油麻地美食购物节除提供各项饮食购物优惠外，凡曾到访「油蔴地警署光影之旅」展览的旅客更可凭证获特定额外折扣优惠。