上环10亿日圆劫案｜再有两男被控串谋抢劫首提堂 还押至明年3月再讯

两名日本公司职员于本月18日前往上环兑换市值10亿8千万日圆期间，遭持刀匪徒劫去装有巨款的行李箱。警方早前拘捕涉案11男4女，日前再拘捕2名分别36岁及28岁男子，案件今于粉岭裁判法院首次提堂。2男各被控一项串谋抢劫罪，暂时毋须答辩。裁判官陈炳宙应控方申请押后案件至明年3月17日，在东区裁判法院再讯，待警方作进一步调查。两名被告申请保释遭拒，须还押候讯。

控方透露，押后期间将作进一步调查，包括分析闭路电视片段和电话纪录，以及追查涉案车辆等。

2名被告分别为36岁李运广，和28岁利震华，他们均报称装修工人。两人同被控一项串谋抢劫罪，指他们于2025年12月18日在香港岛中环永乐街33号外，与蔡向仁，李嘉豪、郑启行、马璟康、陈少育、魏相秉和贺倩茜，串谋抢劫叶志鹏和冯文俊，并劫去1,080,000,000日元。二人申请保释遭拒，被告利震华保留8天覆核权利，将于1月2日作保释覆核。

案件今于粉岭裁判法院首次提堂。苏正谦摄

事发于本月18日早上，两名经营虚拟货币及名牌手袋的日本公司职员，到上环永乐街一间找换店兑换市值约10亿的日圆（折合约5,000万港元）。期间数名匪徒包括一人手持牛肉刀，指吓职员并夺去4个装著巨额日圆的旅行箱，其后驾车逃逸。

警方先后拘捕涉案11男4女，包括案件主脑及执行劫案的匪徒，其中7人早前已被控串谋抢劫罪，须还押至明年3月17日再讯。警方其后再于本周二（23日）拘捕2名男子，至今已有17人落网，警方正积极追寻失款。

案件编号：FLCC 2914/2025

法庭记者：雷璟怡

