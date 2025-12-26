圣诞节｜酒吧业生意增长一成 营业高峰期提高来临 业界料旺势延续至除夕

今年圣诞佳节市道畅旺，市民消费意欲高涨。香港酒吧业协会主席钱隽永今（26日)在电台节目表示，今年圣诞期间酒吧业生意迎来高峰，整体生意额较去年增长约一成。协会主席钱隽永先生指出，受惠于旅客重临及节日气氛浓厚，酒吧区人流畅旺，生意表现理想，并预期旺势将持续至本周末及除夕夜。

传统旺区人山人海 生意额按年升一成

钱隽永形容，圣诞节是酒吧业的「传统旺季」，今年市况尤其理想。他指出，由平安夜开始，尖沙咀、中环兰桂坊，9时后已是「人山人海」。他表示西九、尖沙咀、中环等地的灯饰带来庞大人流，直接带动了酒吧的生意，整体营业额相较去年圣诞录得约一成的增长。被问及客源分布时，钱隽永特别提到，欧美旅客数量显著增加，而内地旅客，数量与去年相若。

高峰时间提早来临 酒吧延长营业时间吸客

因应节日期间的畅旺人流，酒吧的营业模式亦有所调整。钱隽永指出，往常的生意高峰期大约在晚上10时至11时出现，但今年圣诞期间，高峰期提早了一至两个小时，约晚上9时各大酒吧区已人头涌涌。

气氛乐观 料旺市持续至除夕

对于紧接而来的周末及除夕，业界普遍感到乐观。钱隽永认为，圣诞连假后的上班日生意或会短暂回落两至三成，但随著本周五、六及除夕夜的来临，生意将再度回升。他特别提到，天气转凉亦有助营造节日气氛，市民更愿意悉心打扮外出消遣，整体市道气氛热烈。

「世界冠军」人头涌涌 带旺周边同行

钱隽永分析，今年生意理想，部分原因与香港有酒吧荣获国际殊荣有关。他提到，有酒吧夺得「世界冠军」后，吸引了大量市民及游客慕名而来，门外大排长龙。部分无法进入或不愿等候的顾客会转到附近其他酒吧消费，从而带旺了整个区域的生意。