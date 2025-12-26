圣诞节｜北上潮炽热 出境人次达75万 陈宗彝吁提高粤车南下配额救市

圣诞节（12月25日）共有109.8万人次经各管制站出入境，其中75.1万人次出境、34.8万人次入境，相差约30万人。候任立法会议员、酒店集团首席营运总裁陈宗彝今早（26日）在电台节目中表示，昨天的数字反映北上消费严重，形容是「不平衡」的情况，冀当局尽快检讨粤车南下计划，提高配额，以补充两地往来的差距。

房价加幅5% 铜锣湾酒店入住率达九成五

其集团分别在尖沙咀及铜锣湾都有酒店，陈宗彝表示，圣诞节期间尖沙咀酒店，有一成房间因维修未能出租，其余九成已全数租出，房价有5％增幅，铜锣湾入住率更达到九成五，房价加幅达双位数，目前看到很多旅客是来自华南地区，形容生意相当不错。

至于为何房价仍可有升幅，他解释今年4月中美关税战后，中美关系不明朗，商务客大减但延至11月来港，加上中日关系近来紧张，多了人来港，之前一直不敢加价，现在有一定加幅。该集团的商场这两个月人流有升幅，预计圣诞节会有双位数字增长。

北上消费炽热 倡增加粤车南下名额

至于元旦市况，他认为将会延续圣诞节的旺市，但不会如圣诞节好，始终内地活动已不鼓励烟花，改用无人机，因此放烟花会很吸引，今年取消了烟花感到很失望，但理解，目前看到元旦的趋势都有增长，相信酒店入住率都会达九成以上，但房价不一定有上升。

对于出入境人数差异，他指港车北上推行已两年，首10个月平均每日有8600架南北上消费，形容内地以经济为主，不太担心港车北上有安全问题，反而香港则担心左軚车入市区不安全，这十分影响本港餐饮业及零售业，要救到这两个业界，就要提高粤车南下配额，以补足关口地区附近的下沉趋势。

黄家和预计圣诞餐饮业录一成跌幅

餐饮联业协会会长黄家和在同一节目上表示，圣诞节期间业界价格只有轻微加幅，甚或下调，预计生意额录得一成跌幅，又称人流减少外，香港市民及内地旅客的消费意欲及消费力都减弱，预计今年人均消费减了两成，这对业界影响很大，而东南亚地区反而有增加，相信是内地经济未复苏相关，同时因应火灾影响下，不少庆祝活动、宴会都推迟或取消，正密切关注情况。

记者：郭咏欣

