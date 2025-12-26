天文台｜今早市区气温最低约13度 12.27气温稍微回升 最低气温15 ℃
更新时间：06:56 2025-12-26 HKT
发布时间：06:56 2025-12-26 HKT
发布时间：06:56 2025-12-26 HKT
天文台表示，受一股东北季候风影响，本港今早相当清凉，气温普遍较昨日低四至六度。市区气温最低约13度，新界再低两三度。明早天气仍然清凉，最低气温只有15度，但最高气温则回升至2字头，下周二(30日)最高气温更升到24度。
天文台指干燥东北季候风会在未来数天为广东沿岸带来普遍晴朗的天气，该区早上清凉，内陆地区日夜温差颇大。根据天文台的9天天气预报，明天气温介乎15至21度，天气干燥。早晚清凉。周日(28日)最低气温再度回升至16度，最高气温则有22度。天文台又预料一道云带会在下周中期影响华南沿岸，该区云量较多，气温稍为回升。而一股季候风补充会在下周后期抵达华南，该区早上天气清凉。
根据天文台的9天天气预报，除夕当日气温19至22度，大致多云，日间短暂时间有阳光。元日当日最低气温稍微回落1度至18度，最高气温同样有22度，大致多云，日间短暂时间有阳光。
本港地区今日大致多云，天气干燥，日间短暂时间有阳光，最高气温约17度。吹和缓至清劲北至东北风。
展望周末至下周初天晴，早上仍然清凉，内陆地区日夜温差颇大。下周中期气温稍为回升。
