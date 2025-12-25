除夕︱罗湖口岸服务时间延至凌晨2时 深圳湾口岸通宵运作

特区政府今日（25日）宣布，因应除夕跨年倒数活动的举行，除了港珠澳大桥香港口岸及落马洲／皇岗口岸在除夕夜会如常24小时通关外，特区政府与广东省及深圳市相关部门达成共识，罗湖口岸的旅客清关服务会延长至翌日凌晨2时，深圳湾口岸则改为24小时运作。

港铁东铁线会相应延长服务时间，由金钟往罗湖方向的尾班车会延后至凌晨12时56分开出。

除夕夜特别通关安排如下：

罗湖口岸的旅客清关服务由原来凌晨12时关闭，延长至翌日凌晨2时，港铁东铁线会相应延长服务时间，由金钟往罗湖方向的尾班车会延后至凌晨12时56分开出；及 深圳湾口岸的旅客和客车清关服务由原来凌晨12时关闭，改为通宵服务，即24小时运作。

为更有效分流跨境私家车，在元旦日深圳湾口岸实施二十四小时通关期间，只有持落马洲管制站封闭道路通行许可证（许可证）的跨境私家车可行走落马洲／皇岗口岸；至于持有深圳湾口岸、落马洲／皇岗、香园围、文锦渡或沙头角管制站相关许可证的跨境私家车，可在元旦日凌晨时段使用深圳湾口岸。