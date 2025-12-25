除夕倒数︱罗湖口岸服务时间延至元旦凌晨2时 深圳湾口岸通宵运作

特区政府今日（25日）宣布，因应除夕跨年倒数活动的举行，除了港珠澳大桥香港口岸及落马洲／皇岗口岸在除夕夜会如常24小时通关外，特区政府与广东省及深圳市相关部门达成共识，罗湖口岸的旅客清关服务会延长至翌日凌晨2时，深圳湾口岸则改为24小时运作。

相关新闻：跨年倒数中环遮打道举行 光影表演「新希望」为主题 殿堂级组合Air Supply登场演出

港铁东铁线会相应延长服务时间，由金钟往罗湖方向的尾班车会延后至凌晨12时56分开出。

除夕夜特别通关安排如下：

罗湖口岸的旅客清关服务由原来凌晨12时关闭，延长至翌日凌晨2时，港铁东铁线会相应延长服务时间，由金钟往罗湖方向的尾班车会延后至凌晨12时56分开出；及 深圳湾口岸的旅客和客车清关服务由原来凌晨12时关闭，改为通宵服务，即24小时运作。

两条特别通宵巴士线往来「屯元天」

为更有效分流跨境私家车，在元旦日深圳湾口岸实施二十四小时通关期间，只有持落马洲管制站封闭道路通行许可证（许可证）的跨境私家车可行走落马洲／皇岗口岸；至于持有深圳湾口岸、落马洲／皇岗、香园围、文锦渡或沙头角管制站相关许可证的跨境私家车，可在元旦日凌晨时段使用深圳湾口岸。

另外，为配合深圳湾口岸在元旦日24小时通关的特别安排，专营巴士营办商会于凌晨时段营运第NB2号和NB3号两条特别通宵巴士路线，分别提供往返元朗／天水围和往返屯门的服务。使用当晚通宵服务的港铁东铁线旅客，在罗湖口岸关闭后，亦可在港铁上水站乘搭特别开设的第N73号线短程巴士服务前往落马洲（新田）公共运输交汇处，换乘皇巴前往深圳。