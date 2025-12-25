Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞︱粤车南下「驾到」 车主赞行程自由 能带动香港经济

社会
更新时间：19:30 2025-12-25 HKT
发布时间：19:30 2025-12-25 HKT

「粤车南下」入境市区措施本月23日起实施，适逢圣诞节假期，不少内地车主自驾来港消费。《星岛头条》记者今午（25日）在海港城海运大厦露天停车场观察，现场至少有5辆挂有「FT」专属车牌的广东车辆停泊。有来自江门的车主表示，以往来港后多靠巴士或的士出行，费用高昂且不便，如今能直接驾车入港，行程更自由，未来会继续自驾来港。

粤车南下车主：香港路窄车位细

来自江门的郭先生一行约7人自驾来港，计划在港停留两天，主要在海港城一带购物，并感受香港圣诞气氛。他表示，以往来港后多靠巴士或的士出行，费用高昂且不便，如今能直接驾车入港，行程更自由，「现在实行粤车南下之后，两边交通更方便了，还能带动香港的经济。」

谈到粤车南下的申请过程，郭先生指是由朋友代办，整体顺畅。他亦坦言，在港驾驶左軚车确有不习惯之处，香港道路较窄，交通规则不同，停车位也比较狭小，起初会感到困扰，但事前已在网上查阅资料做好准备。他表示，若有时间，未来仍会继续自驾来港，「和一群朋友自驾过来，肯定开心。」

记者：蔡思宇

摄影：何君健

