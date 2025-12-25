Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞︱市民旅客游启德 家长陪仔女拣礼物 内地粉丝专程来追星

更新时间：18:03 2025-12-25 HKT
发布时间：18:03 2025-12-25 HKT

圣诞节假期间，不少市民与旅客选择来到香港新旅游热点──启德。有留港消费的市民，带同小朋友选购圣诞礼物；亦有内地旅客专程来港「追星」，并大赞香港圣诞气氛浓厚。

内地客：很多人戴圣诞帽

市民林先生一家三口到启德游玩。他表示，这是小朋友第一次来，「这里很有圣诞气氛，又有市集，很适合小朋友玩」。他指假期选择留港消费，旅行会稍后再安排，主要是为孩子选购圣诞礼物，「看看小朋友喜欢甚么」。他亦认为天气不错，适合一家人外出走走。

来自深圳的林小姐表示，今日专程来启德参加快闪活动「追星」。她与友人即日来回，除了参与活动，也顺道感受香港的圣诞气氛，「很多人戴圣诞帽，比深圳更有气氛一些」。她暂无特定消费计划，但若看到合适商品也会购买。

记者：蔡思宇

摄影：何君健

