寻秦记︱有戏院上画日由朝播到晚 全日54场最密15分钟一场 网民：密过巴士

社会
更新时间：18:13 2025-12-25 HKT
发布时间：18:13 2025-12-25 HKT

《寻秦记》电影版被戏称为「都市传说」，因疫情和后期制作等原因，一直只闻楼梯响，近日终于定档12月31日上映。戏票近日陆续开始预售，有网民发现尖东K11的MCL戏院，在上画日竟然「由朝播到晚」，从早场10时到深夜场凌晨12时35分，全日共播54场，当中不少场次仅相隔15分钟，相当惊人。

网民：应该密过K11楼下啲巴士

《寻秦记》电影版万众期待，可以预期戏院一定会排满档期满足戏迷。有网民笑言，「一揿入去净系K11都显示唔晒，应该密过K11楼下巴士站啲巴士」。

《破．地狱》上画日播逾千场

根据电影上映场次网站的资料，《寻秦记》12月31日上画当天，在全港共有逾950场次。值得参考的是，去年11月9日上画的《破．地狱》，上画当天放映超过1,000场，创近十年香港电影开画场次最高纪录。 

