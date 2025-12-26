议会新丁专访︱社福界陈文宜：将多元声音带入立会 冀性罪行修订广泛咨询

新一届立法会明年1月1日上任，当选社福界议员的社联行政总裁陈文宜接受《星岛》专访时表示，目前仍处于学习阶段，了解《议事规则》，期望将多元声音带入议会。政府计划明年第一季就性罪行修订建议咨询公众，陈文宜欢迎政府按社会现况更新法例，但由于性罪行改革涉及范围广泛，期望有至少4个月公众咨询，让不同持份者充分了解建议及表达意见。

现任社福界议员狄志远弃选，社福界选举由3人竞逐，陈文宜最终以2,179票击败另外两名对手晋身议会。今届社福界投票率逾4成，较2021年的不足2成大增，陈文宜相信是政府和业界动员能力增强，加上不同专业背景的候选人带动了选举气氛，期望将业界多元声音带入议会。

未来加入政党？陈：非目前最重要考虑

陈文宜表示，自己仍处于学习阶段，早前参加立法会议员学习班，了解《议事规则》，并与多位现任及连任议员交流经验，坦言「两天的鸡精班，其实都要靠议员自己回去再消化。」她未来会尽快投入议会工作，预计会加入社福、衞生等委员会。至于会否考虑加入政党，她回应：「不是我目前最重要的考虑。」

政府计划明年第一季就性罪行修订建议咨询公众，并在本届任期完成修例。陈文宜表示，欢迎政府按社会现况更新法例，减低性罪行对社会的伤害，但由于性罪行改革涉及范围广泛，期望有至少4个月的公众咨询，让不同持份者充分了解建议及表达意见。她强调，预防教育和协助侵犯者接受治疗及改过自新同样重要，现时相关服务极为缺乏，期望增加。

吁性罪行修例列明不能视作「同意」情况

她提及，条文中有关「同意」的法定定义，认为应明确指出没有反抗不能构成「同意」，以及增设不能视作「同意」情况的列表。她又指，相关罪行大多是多年后才举报，受害人难以列出有关情况，故应加入持续性侵儿童的罪行，在有关情况下，不需受害人准确指出受害的时间、地点及状况。

此外，《强制举报虐待儿童条例》将于明年1月20日正式生效。陈文宜表示，《条例》的实施让公众更了解社会对保护儿童的决心，相关专业人士必须履行法律责任，故同意政府在专业资格认证阶段就引入相关知识，确保他们入职后立即发挥保护网作用，识别及准确举报虐儿个案。她续说，不少被识别的在危儿童都需要紧急安置，目前社署已着手增加紧急儿童住宿照顾服务的名额，包括新增两所留宿幼儿中心，但6岁以上的服务仍有待加强。

大埔宏福苑火灾事件后，社署按「一户一社工」安排，为所有受影响住户提供所需的福利服务及其他支援，包括经济援助，有社工曾透露感到压力。陈文宜表示，部分支援工作已逐步转入常规服务，举例在心理情绪支援方面，如社工识别出有需要的灾民后，可转介至经验丰富的医护人员或临床心理学家，从而形成层层递进、覆盖全面的安全网。

《财政预算案》正咨询，对于大型社福机构到2027至28年度要自行承担累计7%减幅，陈文宜表示，不希望有「一刀切」式的调整，强调必须保障民生及高需求量群组服务。

记者︰黄子龙