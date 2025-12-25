Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞︱慈母做足功课带女儿广州度假一周 退休妇江门浸温泉享受人生

社会
更新时间：16:57 2025-12-25 HKT
发布时间：16:57 2025-12-25 HKT

今日（25日）是圣诞节假期首日，不少港人选择北上旅游消费，欢度佳节。《星岛头条》记者于上水站外观察，发现不少人拖着行李箱，等候前往罗湖或落马洲方向的列车。有一家大细计划在内地逗留4日3夜，最长有家庭拟游玩一星期；亦有退休人士趁着假期报名内地旅行团。

圣诞︱市民北上度佳节 上水站人头涌涌

相约朋友在广州塔吃饭逛街的张女士指，自己是家庭主妇，刚好女儿幼稚园放假，便带她到内地度假一星期。她又指，平日会安排出国过圣诞，今年则因应朋友邀约，改为在广州庆祝，自己对广州环境也尚算熟悉，行程也已经与朋友计划妥当，因此不担心人流过多。

家住港岛的张小姐指，由于工作限制，只能安排当天往返罗湖庆祝圣诞。她计划在内地用餐及逛圣诞市集，并特意带同手推车购物，也会在内地购买女儿的圣诞礼物。虽然她知道罗湖口岸会人山人海，但认为罗湖餐厅选择充足，「去到边间就食边间」，因此没有提前预订位。

联同家人北上的蔡小姐表示，今年圣诞节会在广州及中山庆祝，行程为4日3夜。她打算带儿子游玩机动游戏，并享用圣诞大餐，花费不设上限。她透露，一家人将乘坐班次频密的旅游巴直达中山，但仍担心在罗湖口岸可能因人潮过多而延误行程。不过，酒店已提前预订，且没有安排固定活动，因此即使晚到中山也不影响行程。

退休妇伙友人三日两夜江门浸温泉

已退休的成女士表示，今年圣诞节与朋友参加三日两夜江门温泉旅行团，团费低于1,000元，「同平时差不多」，并无因节日而加价。她笑言，退休后「可以随时去旅行」，因此特别享受这类即兴节日行程。

记者：曾智华

摄影：吴艳玲

