冬日美食节︱今起一连五日举行 市民支持本港消费：「没有上限，合心意就买！」

一连五日的冬日美食节今日（25日）上午10时在湾仔会展开幕，不少人提前到场排队，并带备购物车扫货。有市民花费了约1000元购物，主要选购核桃、果仁等干果类食品。有商户推出「1蚊抢购」等吸引顾客，亦有商户期望生意能比去年翻倍。

欧阳先生花费了约1000元购物，主要选购核桃、果仁等干果类食品。他指为避免人潮拥挤，早上10时便到场，认为今年展会价格不错，尤其是干果类比较划算。他笑言自己偏好健康食品，腊肠等传统食品反而买得少，指展会品类每年大致相同，偶尔有新产品。

有商户推出「1蚊抢购」等吸引顾客。

部分展销商设有试食。

不少人提前到场排队，并带备购物车扫货。

有参展商希望能薄利多销。

一早入场避开人多拥挤

黎小姐在开场不久后便到场，避免人多拥挤，选购了腊味和零食等，并表示预算「没有上限，合心意就买」。她表示，每年都来美食节，认为今年价格与门市相若，除非大量购买才有明显优惠，「过节嘛，假期出来走走，支持本港消费」。

陈女士到展览购买一款止咳产品，笑言今年「讲价更容易」，以100元买到3盒，同时也买了桑葚等食品，又指没有具体预算，「觉得便宜、新鲜就买」。她特意早上10时就到场，认为早上人流不太多，「假期大家都比较晚起」。

海味参展商靠「平靓正」策略吸客

海味参展商林小姐表示，已经参加展会多年，每年都会推出优惠吸客，又指首日人流一向不算多，有信心后续会增加。今年推出「一蚊抢购辽参、一蚊一罐鲍鱼」等促销，希望吸引更多顾客尝鲜。她指，近日社会气氛低迷，市民消费意欲下降，加上电商平台分流客源，线下必须靠「平靓正」的策略，认为生意若能与去年持平已很满足。她指今年成本增加，但亦没有加价，「宁愿降低利润，也不愿加价，希望消费者能买到更实惠的商品，薄利多销」。

曲奇参展商期望生意较去年翻倍

曲奇参展商梁先生表示，今年是第二次参展，因去年效果理想，今年特意扩大摊位规模，并带来更多货品，亦维持「4盒100元」的优惠价，期望生意能比去年翻倍。他指，参展主要是推广品牌，让更多市民认识产品。至于是否担心近日社会气氛低迷，消费意欲较低，他认为或有一定影响，但展位扩张早已安排，无法更改，未来是否继续参展要视今年效果而定。

记者：蔡思宇

摄影：何君健

