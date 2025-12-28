圣诞．持续更新︱长假期入境高峰日 截至下午4时 近30万人入境 港人占18万

圣诞节假期是出入境的高峰，入境处早前预计，圣诞节当日（12月25日）是陆路出境最繁忙的日子。《星岛头条》将持续更新假期期间各口岸出入境情况。

圣诞｜12月28日出入境人数

【19:30】入境处表示，截至下午4时，逾58.6万人次经各口岸出入境，入境人数占约29.6万，当中18万人次是香港居民。最繁忙的入境口岸是落马洲支线，约4.5万人次使用，港人占一半。最多人使用的出境口岸是机场，约5.3万人次。

【11:30】周日是长假期最后一天，入境处早前预计周日是入境高峰，全日料有69.5万人次入境。12月28日截至上午10时，共有173,283人次经各口岸出入境。其中有75,681人次入境，各关口之中以机场最为繁忙。

圣诞｜12月27日出入境人数

【22:20】入境处表示，截至晚上9时，逾47.3万人次出境，约32.6万为香港居民；入境人次逾55.1万，逾36万是香港居民、约18.7万为旅客。口岸方面，最多人经罗湖出境，最多人经落马洲支线口岸入境。

【17:45】入境处表示，截至下午4时，共有61.5万人经各口岸出入境，当中有约31.2万人次离境，约30.3万人次入境。逾25万港人离境，分别有12.5万内地客及14.6万港人入境。最多人使用罗湖口岸出入境，录得约5.4万人出境，当中港人占约4.9万人；亦有近10万人经落马洲管制站出入境；机场出入境人次则有9万。

【11:45】入境处表示，截至今早10时，共有19.6万人经各关口出入境，分别有约9.8万人出境、逾9.7万人入境。入境处录得近8.2万港人离境，3.8万内地客入境。口岸使用情况方面，共有2.6万人经机场出境，当中港人占逾2万；罗湖口岸、深圳湾口岸及港珠澳大桥口岸均有逾1.2万人次出境；西九龙高铁站则有约1万人北上。

圣诞｜12月26日出入境人数

12月26日全日逾118万人次经各管制站出入境，出境人次约55.8万，约43.6万是为香港居民；入境人次约62.2万，当中包括约12.4万旅客。圣诞节及「拆礼物日」两日假期合计，本港出入境人次逾243.4万，出境人次约135.3万，约110万为香港居民；入境人次亦达约108万，约25.5万为旅客。

【22:00】入境处表示，截至晚上9时，逾98.9万人次经各管制站出入境，其中约52.5万人次出境，约46.4万人次入境。逾41.9万人次香港居民出境，当中逾36万人次经陆路口岸北上。

【17:30】入境处表示，截至今日下午4时，共有62.7万人经各口岸出入境。出境方面，共有41.9万人离境，当中录得35.8万港人；入境方面，共有20.8万人，其中分别有近12.4万港人、5.3万内地客。罗湖口岸最繁忙，录得10.6万人出入境，离境人数占约7.2万人；另有9.7万人使用落马洲支线出入境；其次为机场、深圳湾口岸及港珠澳大桥口岸，分别录得9.5万人、8.3万人、8.1万人出入境。

【11:45】入境处表示，截至今日上午10时，共有19.5万人经各关口出入境，分别有13.8万人出境、5.7万人入境。入境处录得逾12万港人出境，近1.4万内地旅客入境。最多港人经机场出境，占约2.2万人；其次为罗湖口岸，逾1.6万港人出境；西九龙高铁站和落马洲支线口岸各有逾1.5万港人出境。

圣诞︱12月25日出入境人数

【22:00】入境处表示，截至今晚9时，共有109.8万人次经各管制站出入境，其中75.1万人次出境、34.8万人次入境。出境方面，共有64.4万香港居民出境，最多港人经罗湖口岸出境，占13.1万，其次是落马洲支线口岸，有12.4万人次。入境方面，罗湖口岸同样最繁荣，有6.5万人次入境，其次是落马洲支线口岸，为5.8万人次。

【17:45】入境处表示，截至下午4时，共有近80.5万人经各管制站出入境，分别有61.8万人次出境、18.6万人次入境。逾6.4万内地旅客入境香港，出境港人占约56.4万人。罗湖口岸最繁忙，有近15万人次使用，当中录得11.2万港人出境。另有逾14万人经落马洲支线出入境，其次分别为深圳湾口岸与港珠澳大桥口岸。至于入境方面，最多人经机场入境，有3.6万人次；其次有3.1万人次经罗湖口岸入境。

【11:40】入境处数字显示，截至早上10时，共有284,700人次出入境。其中单计香港居民出境，有215,812人次。罗湖关口有48,045人次使用，最为繁忙。

入境处预计，今个圣诞节及元旦假期，会有约1,152万人次经各海、陆、空管制站进出香港。其中陆路出境较为繁忙的日子为12月25日；而入境则为12月28号（星期日）。假期期间，罗湖、落马洲支线及深圳湾会是三个最繁忙的管制站，预计每日平均分别约有225,000、201,000和161,000人次出入境。

相关新闻：

圣诞︱崔定邦：港人长假期出游需求火热 除夕取消烟花无碍旅客访港 酒店入住率达九成多

圣诞新年｜入境处处长郭俊峰视察各管制站 要求员工全力以赴 确保通关畅顺有序

