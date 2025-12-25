圣诞．持续更新︱截至晚上9时 近110万人次出入境 七成人离境 罗湖口岸最繁忙

今日（25日）是圣诞节长假期开始第一天，入境处预计，今日是陆路出境最繁忙的日子。

圣诞︱12月25日出入境人数

【22:00】入境处表示，截至今晚9时，共有109.8万人次经各管制站出入境，其中75.1万人次出境、34.8万人次入境。出境方面，共有64.4万香港居民出境，最多港人经罗湖口岸出境，占13.1万，其次是落马洲支线口岸，有12.4万人次。入境方面，罗湖口岸同样最繁荣，有6.5万人次入境，其次是落马洲支线口岸，为5.8万人次。

【17:45】入境处表示，截至下午4时，共有近80.5万人经各管制站出入境，分别有61.8万人次出境、18.6万人次入境。逾6.4万内地旅客入境香港，出境港人占约56.4万人。罗湖口岸最繁忙，有近15万人次使用，当中录得11.2万港人出境。另有逾14万人经落马洲支线出入境，其次分别为深圳湾口岸与港珠澳大桥口岸。至于入境方面，最多人经机场入境，有3.6万人次；其次有3.1万人次经罗湖口岸入境。

【11:40】入境处数字显示，截至早上10时，共有284,700人次出入境。其中单计香港居民出境，有215,812人次。罗湖关口有48,045人次使用，最为繁忙。

入境处预计，今个圣诞节及元旦假期，会有约1,152万人次经各海、陆、空管制站进出香港。其中陆路出境较为繁忙的日子为12月25日；而入境则为12月28号（星期日）。假期期间，罗湖、落马洲支线及深圳湾会是三个最繁忙的管制站，预计每日平均分别约有225,000、201,000和161,000人次出入境。

