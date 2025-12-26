Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞．持续更新︱截至早上10时 13.8万人次出境 港人占逾12万 机场最繁忙

社会
更新时间：12:01 2025-12-26 HKT
发布时间：12:01 2025-12-26 HKT

圣诞节假期是出入境的高峰，入境处早前预计，圣诞节当日（12月25日）是陆路出境最繁忙的日子。《星岛头条》将持续更新假期期间各口岸出入境情况。

圣诞｜12月26日出入境人数

【11:45】入境处表示，截至今日上午10时，共有19.5万人经各关口出入境，分别有13.8万人出境、5.7万人入境。入境处录得逾12万港人出境，近1.4万内地旅客入境。最多港人经机场出境，占约2.2万人；其次为罗湖口岸，逾1.6万港人出境；西九龙高铁站和落马洲支线口岸各有逾1.5万港人出境。

圣诞︱12月25日出入境人数

【22:00】入境处表示，截至今晚9时，共有109.8万人次经各管制站出入境，其中75.1万人次出境、34.8万人次入境。出境方面，共有64.4万香港居民出境，最多港人经罗湖口岸出境，占13.1万，其次是落马洲支线口岸，有12.4万人次。入境方面，罗湖口岸同样最繁荣，有6.5万人次入境，其次是落马洲支线口岸，为5.8万人次。

【17:45】入境处表示，截至下午4时，共有近80.5万人经各管制站出入境，分别有61.8万人次出境、18.6万人次入境。逾6.4万内地旅客入境香港，出境港人占约56.4万人。罗湖口岸最繁忙，有近15万人次使用，当中录得11.2万港人出境。另有逾14万人经落马洲支线出入境，其次分别为深圳湾口岸与港珠澳大桥口岸。至于入境方面，最多人经机场入境，有3.6万人次；其次有3.1万人次经罗湖口岸入境。

【11:40】入境处数字显示，截至早上10时，共有284,700人次出入境。其中单计香港居民出境，有215,812人次。罗湖关口有48,045人次使用，最为繁忙。

入境处预计，今个圣诞节及元旦假期，会有约1,152万人次经各海、陆、空管制站进出香港。其中陆路出境较为繁忙的日子为12月25日；而入境则为12月28号（星期日）。假期期间，罗湖、落马洲支线及深圳湾会是三个最繁忙的管制站，预计每日平均分别约有225,000、201,000和161,000人次出入境。

相关新闻：

圣诞︱崔定邦：港人长假期出游需求火热 除夕取消烟花无碍旅客访港 酒店入住率达九成多

圣诞新年｜入境处处长郭俊峰视察各管制站 要求员工全力以赴 确保通关畅顺有序
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
22小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
21小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
2025-12-25 11:30 HKT
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
4小时前
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
21小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
影视圈
16小时前
粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告
01:34
粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告
突发
2小时前