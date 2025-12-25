圣诞︱今早截至10时 逾21万香港居民离境 罗湖关口最繁忙
今日（25日）是圣诞节及元旦长假期开始第一天，入境处预计，今日是陆路出境最繁忙的日子。
【11:40】入境处数字显示，截至早上10时，共有284,700人次出入境。其中单计香港居民出境，有215,812人次。罗湖关口有48,045人次使用，最为繁忙。
入境处预计，今个圣诞节及元旦假期，会有约1,152万人次经各海、陆、空管制站进出香港。其中陆路出境较为繁忙的日子为12月25日；而入境则为12月28号（星期日）。假期期间，罗湖、落马洲支线及深圳湾会是三个最繁忙的管制站，预计每日平均分别约有225,000、201,000和161,000人次出入境。
