Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞长假期各口岸「打蛇饼」 深圳湾大桥现车龙 港珠澳大桥金巴轮候长达一小时

社会
更新时间：12:25 2025-12-25 HKT
发布时间：12:25 2025-12-25 HKT

圣诞节长假期今日（25日）开始，警方于社交平台提醒，各口岸现时繁忙，深圳湾人流较多，其中深圳湾大桥已现车龙，请市民耐心等候。

圣诞︱西九龙高铁站人头涌涌 港铁调整东铁线列车班次

另一边厢，西九龙高铁站中午亦人头涌涌，不少市民都选择在假期北上内地，当中往广州南、深圳北、福田的高铁列车部分班次门票经已售罄。

港铁中午约12时半亦表示，因应假日出行高峰，目前使用落马洲支线管制站人数众多，为配合关口人潮管制措施，东铁线的个别列车班次会作出调整，请乘客留意列车的终点站。东铁线车站已加派人手协助乘客。请乘客为行程预留时间。

而金巴网页则显示，往澳门和珠海金巴服务繁忙，中午时份轮候时间要30至60分钟。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
00:48
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
1小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
5小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
1小时前
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
影视圈
2小时前
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
2025-12-24 14:29 HKT
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
8小时前
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
4小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
2025-12-24 15:07 HKT
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
19小时前