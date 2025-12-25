Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

通胀持续上升、生活成本压力加大 林振升：今年打工仔加薪期望相对保守

社会
更新时间：10:38 2025-12-25 HKT
发布时间：10:38 2025-12-25 HKT

港九劳工社团联会早前发表2025至26年度「薪酬趋势及期望调查」，建议雇主明年加薪幅度不应低于3.5%。劳联主席、立法会议员林振升今早（25日）在一电台节目表示，今年「打工仔」加薪期望相对保守，较往年明显回落，相信主要原因是面对冻薪的同时，通胀持续上升，生活成本压力加大，加上受公务员冻薪等因素影响整体气氛。

期望加薪幅度回落至3％至4％

他指调查访问了超过1300名打工仔，上年度有46％人有加人工、48％人被冻薪，减薪只有极少数，相信与整体经济及公务员冻薪有关系，而今年打工仔的期望加薪的幅度，由往年的5％至7％，回落至3％至4％，相信与近来失业率高企相关，担心被解雇后难找工作。

他续解释，虽然整体通胀率不高，但巴士都加价4%、公屋又加租一成等，被冻薪的打工仔相对难维持购买力，影响生活质素，感受到生活的压力，同时因应经济情况，有些雇主放缓招聘，员工需要做多一些工作，却未能在薪酬中体现，始终会令员工感到不满意。

至于反映期望加薪的行业，他指调查是按会员分布来看，部分来自公务员及公营机构，亦有饮食业、与维修或工程相关的工友等。

记者：郭咏欣


相关新闻 ：加人工｜调查揭打工仔明年加薪期望相对保守 劳联倡幅度不低于3.5%

 

