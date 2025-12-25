Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞︱崔定邦：港人长假期出游需求火热 除夕取消烟花无碍旅客访港 酒店入住率达九成多

社会
更新时间：09:31 2025-12-25 HKT
发布时间：09:31 2025-12-25 HKT

入境处预计，今年圣诞节及元旦假期期间约有1152万人次，包括香港居民及访客经各海、陆、空管制站进出香港。旅游促进会总干事崔定邦今早（25日）在电台节目表示，预计冬至到今天有最少100万港人出行，形容出境游需求很大、很火热，而访港旅客多，酒店入住率达九成多，认为除夕取消烟花不会影响旅客访港的意欲。

崔定邦表示，自身正在西九高铁站等候上车，形容站内等候区人山人海，直指出境游需求很大，同时看到这几天，内地及国际旅客，特别是来自日本、东南亚的旅客明显有增长。

普遍旅客住3至4晚

至于酒店方面，他指普遍旅客会住3至4晚，明显是长假期来港游玩，形容整体入住率不错，相信昨晚（24日）维港两岸的酒店很大机会已爆满，而这几天的价钱上升约一成至一成半，但已包括今年实施的酒店税，故价钱合理有助推动更多旅客愿意留港过夜。

被问到除夕取消烟花，对访港旅客会否有影响，他指旅客来港是为了感受节日气氛，不少旅客到中环或西九的圣诞市集都赞不绝口，相信没有烟花都不会有很大影响。

记者：郭咏欣

相关新闻：

平安夜︱兰桂坊入夜后人流增 内地客：香港圣诞气氛冠绝全国 业界料消费额升5%

机场柜位排长龙 市民往北京滑雪指性价比高

平安夜｜中环「冬日小镇」巨型圣诞树吸睛 市民大赞3D光影汇演别具特色 : 明年会再来 !

 

 

