圣诞天气｜天文台特别天气提示：气温普遍较昨日低6至8度 明早市区再跌至约13度 新界普遍寒冷

天文台指出，受东北季候风影响，本港今日（12月25日）天气显著转凉。正午时分，气温普遍较昨日低6至8度。预料今晚气温会进一步下降，明日早上市区气温在13度左右，新界普遍寒冷。市民请留意天气变化，注意保暖，并多关顾长者及慢性病患者。此外，强烈季候风信号于早上11时45分发出。

天气︱天文台：明日早上天气相当清凉

受一股东北季候风影响，明日早上天气相当清凉，内陆地区寒冷。而干燥的季候风会在周末至下周初持续影响广东，该区天色普遍晴朗，内陆地区日夜温差颇大。预料季候风补充会在下周中至后期影响华南沿岸，该区云量增多。