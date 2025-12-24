平安夜︱兰桂坊入夜后人流增 内地客：香港圣诞气氛冠绝全国 业界料消费额升5%

今晚平安夜，不少港人或旅客都会选择到兰桂坊消遣。有市民认为现场气氛不俗，相较尖东热闹；有旅客更大赞「我去过国内很多城市，香港是圣诞氛围最浓厚的」，又称若体验好不介意花费；有业界表示订枱情况理想，预期今年人流会有约5至10%的升幅，消费额则会增加约5%。

兰桂坊协会料今年人流上升5至10% 消费额增5%

《星岛头条》记者在晚上8时半到达兰桂坊，未见太多人流，不过到晚上9时左右到场人流明显增加，有不少旅客，亦有一家大小到场；现场有人戴上圣诞头饰增添节日气氛。

兰桂坊好热闹 明年可能会选择再到这里庆祝

市民徐先生带同女儿到场，他指由于女儿年纪小，特意带她来感受圣诞节，今晚和家人在兰桂坊用膳，共花费2000元。他又称，以往都和家人到尖东庆祝圣诞，认为认为尖东灯饰较多，但相比起兰桂坊不够热闹，明年可能会选择再到这里庆祝；徐小朋友则指，今年第一次到兰桂坊觉得好热闹、很高兴，希望父母明年可以继续带他来兰桂坊。

上海旅客Eric表示，自己跟太太来港旅游，在网络上看到香港的兰桂坊比较有名，且很漂亮，故特意前来。他认为现场人和装饰都很不错，很有圣诞气氛，「我去过国内很多城市，香港是圣诞氛围最浓厚的」。问及预计在兰桂坊花费多少，他指计划稍后到餐厅和酒吧，又坦言自己特意来港过圣诞，若体验很好「钱是可以不用太意」。

印度裔港人Uss表示，自己刚和家人到中环参加「香港缤纷冬日巡礼」后到兰桂坊，认为现场气氛热闹。她又透露自己和家人已在兰桂坊花费近500元。

兰桂坊协会总监张素媚表示，今日订枱情况理想，其中餐厅订座率逾9成，因应节日部分酒吧亦有邀请世界知名的DJ，吸引到不少年青人，酒吧入座率有一定保证。同时兰桂坊今年亦和旅发局合作，连同兰桂坊内的餐厅及酒吧，提供优惠。她坦言，近年经济情况一般，加上近日社会气氛亦一般，以及有不少港人外游，对消遣娱乐产业有小许影响，不过现时来港旅客数字有明显增长，当中旅行团和欧美旅客消费力较高，对业界有帮助。她又估计与去年相比今年整体人流会有约5至10%的升幅，消费则会增加约5%。

记者 : 林彦汛

摄影 : 何健勇

相关新闻:

平安夜｜中环「冬日小镇」巨型圣诞树吸睛 市民大赞3D光影汇演别具特色 : 明年会再来 !

平安夜｜西九圣诞小镇愈夜愈缤纷 市民游客赞气氛浓 : 打卡位新颖有创意