平安夜｜西九圣诞小镇愈夜愈缤纷 市民游客赞气氛浓 : 打卡位新颖有创意

更新时间：20:41 2025-12-24 HKT
发布时间：20:41 2025-12-24 HKT

平安夜愈夜愈缤纷，不少市民趁今晚外出庆祝。西九文化区傍晚已游人如鲫，人头涌涌，不少一家大细及情侣结伴出行，亦有市民携同宠物，更特意为它们戴上圣诞帽等饰物，营造热烈的节日气氛。

市民为圣诞树等半小时合照

「西九圣诞小镇」有超过60棵圣诞树，包括一棵超过12米高的圣诞树，定期有飘雪体验，亦可以与圣诞老人合照。有家长带同小朋友「打卡」，称轮候超过半小时才成功与大型圣诞树合照。她又指今年有较多不同打卡位，包括小树屋及旋转木马装置等，直言「非常新颖，做得很好看，有创意」。

港人留港度节  旅客专程到访

市民张先生与女朋友一起到西九圣诞小镇打卡，顺便到旁边圣诞市集闲逛。他表示场内很热闹，不同造型的灯饰很有圣诞气氛，市集亦比较丰富。他贴心为女友购买提拉米苏，花费48元，认为价格可以接受，「贵小小，但可以啦，睇啱就买」。他又指由于即将面临毕业，需要考虑实习，故今年圣诞假期未有外游计划，明日会和家人一起度过。

来自江苏的旅客马小姐和朋友均是首次来港，她从社交平台得知西九有大型圣诞树和市集，所以决定到场拍照，感受浓烈的圣诞气氛。她又称下午已在油麻地和尖沙咀一带品尝特色小吃和观赏灯饰，认为香港圣诞气氛很好，「很多不同地方都有圣诞装饰，我们就是来港感受热闹气氛的」，圣诞节过后亦会前往澳门。

记者：谢宗英
摄影：汪旭峰

