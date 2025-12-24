Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麻疹︱再增一宗输入 外藉男婴确诊母亲同中招 二人居丽安邨曾到巴基斯坦

社会
更新时间：20:27 2025-12-24 HKT
发布时间：20:27 2025-12-24 HKT

衞生署衞生防护中心今日（24日）正调查一宗由外地传入的麻疹个案，涉事女病人为外藉香港居民，是昨日（23日）公布的7个月大男童的母亲。中心提醒对麻疹未具备免疫力的市民外游前应确保完成接种两剂麻疹疫苗，以减低受感染风险。据了解，两名患者早前曾到巴基斯坦。

最新个案涉及一名22岁女病人，居于深水埗丽安邨，她自12月18日起出现发烧，但没有其他病征，她亦没有求诊。由于其子经检测后证实对麻疹病毒核酸检测呈阳性反应，中心在进行个案追踪和流行病学调查时发现女病人出现病征，遂安排她入院进行检测。她的临床样本经检测后证实亦对麻疹病毒核酸检测呈阳性反应，正在玛嘉烈医院接受隔离治疗，现时情况稳定。

已联络曾在12月19日同一时段访该私家诊所的接触者

女病人于10月1日至12月16日逗留在外地，整个潜伏期都不在香港，故被列为外地输入个案。流行病学调查显示，女病人不曾接种麻疹疫苗。

由于上述两名有流行病学关连的病人曾于12月19日到过一间私家诊所，中心已联络曾在12月19日同一时段到访该私家诊所的接触者，以找出是否涉及高危人士，并评估他们对麻疹是否具备免疫力，及安排未具备免疫力的接触者接种麻疹疫苗，暂时没有发现接触者中有孕妇、免疫力弱或一岁以下婴儿，亦没有接触者出现麻疹病征。中心会继续对相关接触者进行医学监察，并要求相关私家诊所负责人如发现出现麻疹病征的人士，应向中心报告，以便中心跟进。中心的调查仍然继续。

