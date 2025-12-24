失业中年汉认贩毒囚7年2个月 官指警员供词矛盾磅毒混乱故不计算部份毒品

47岁兼职中港司机因疫情而失业，2020年中在九龙城广场外贩毒时行迹可疑，遭警员截查拘捕，身上搜出冰毒及「K仔」，被控贩毒罪。被告承认贩毒，惟质疑其中24.4克冰毒并非从其身上检获。经过纽顿聆讯后，高等法院法官郭启安认为警员现场没有即时记录、磅毒程序混乱、警员供词矛盾，故认为有合理疑点，量刑时不计算上述24.4克冰毒，今判处被告监禁7年2个月。

郭官指现场警员供词矛盾 磅毒程序混乱

被告张宇驹承认1项贩运危险药物罪，承认于2020年7月30日，在九龙城贾炳达道九龙城广场外，非法贩运33.64克「K仔」及79.1克冰毒，但质疑其中24.4克冰毒并非从其身上检获，因此举行了纽顿聆讯裁断争议。经审讯后，郭官今认为搜身与跟进处理程序有重大瑕疵，现场警员搜获毒品时没有即时详细书面记录或让被告当场确认数量，导致后续完全依赖警员记忆。

郭官指出现场警员之间供词矛盾，引述拘捕警员声称在现场逐包清点并展示毒品，但在场戒备警员没有目睹任何清点动作，仅只见到拘捕警员直接将毒品交给女警员27436；女警称拘捕警员若不「数出声」便无法得知毒品数量，但「不记得」拘捕警员有否数出声。郭官分析上述矛盾直接影响「现场有否清点毒品」这一关键环节是否可信。

郭官再指出磅毒程序混乱，包括证物编号错乱，有两包毒品最初被错误编上同一证物号码，反映处理过程粗疏；磅重次序矛盾，警员即时纪录显示磅重次序与拘捕警员、女警所述的证物编号次序不符，显示磅毒过程未按供称顺序进行；合并磅重，女警承认因「心急」将两包毒品合并磅重，且在场警员没有制止，违反一般「逐包磅重」程序。郭官续指警员记忆存疑，拘捕警员与女警均称仅凭记忆纪录数十包毒品的细节，且未有事先沟通下，描述却能完全一致，违反常理。

郭官总结本案中，警方在搜获、磅重、编号等多环节也出现矛盾，构成合理疑点，即使控方有被告招认作为证据，但亦未能解决矛盾，法庭难以确信涉案2包毒品来源无误，故未达至毫无合理疑点，裁定该24.4克冰毒不应计算入被告贩运的毒品数量之内。

案件编号：HCCC 220/2023

法庭记者：陈子豪