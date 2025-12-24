平安夜｜机场人头涌涌现外游潮 市民赴北京滑雪：感受冰雪感觉

圣诞新年将至，不少市民趁假期外游。机管局早前预计今日（24日）至26日是离境航班的高峰期，尤其今日平安夜将有逾1,220次航班升降。机场今午2时后一度出现大批旅客潮，离港大堂人头涌涌，多个飞往日本、南韩及台湾等短途航线的航空公司柜位「打蛇饼」。有航空公司工作人员手持「Final call」指示牌，又提醒乘客办理登机时间较长，须预先排队等候。有市民趁圣诞假期「清大假」，计划到首尔旅行约3个星期，又指原先担心排队时间较长，幸好能够自助办理托运，仅10分钟便完成手续。

港人3周慢游首尔

明日便是圣诞节，不少市民已提前进入「放假模式」，机场午后一度人潮汹涌。《星岛头条》记者所见，机场大堂布置了不少圣诞灯饰，市民及旅客纷纷拍照留念。

孙先生和朋友前往首尔旅行3周。他笑言「一次过放多啲假，玩得耐啲，同朋友住民宿玩」。他又称自己和朋友都比较喜欢首尔，去年亦有前往，故今次出发前并未特别安排行程，打算「到时先，慢慢玩，反正旅行时间都长」。他预计今次在韩购物等花费1至2万港元，而机票及民宿则一早预定，价钱同平时相若，并未上涨。

一家大细游台湾

市民冯太趁圣诞假期和一对儿女前往高雄旅行6日，希望藉旅行带孩子们放松心情，让他们开心过圣诞。其子冯小朋友对旅行感到兴奋，称家中有圣诞节去旅行的传统，去年圣诞亦和家人前往台北，今次希望在旅行中品尝不一样的美食，亦计划多拍些照片，留下开心回忆。

市民黎小姐今次飞往北京4日，主要以滑雪为主。她表示，现时前往内地滑雪性价比不错，亦能趁机感受冬天「冰雪的感觉」。她称不会设定消费上限，「旅行嘛，到时见到咩钟意咪买下」。

马尼拉母子游港赞圣诞气氛浓

来自马尼拉的Lucas和妈妈早前已在港游玩4日，前往港岛区「city walk」，以及乘搭昂坪360缆车，今日离港回家。他表示香港圣诞节前夕已气氛浓烈，「好多地方都有圣诞树、灯饰也很好看」，又认为香港的美食众多，较菲律宾食物更甜，很好吃，希望以后有机会再来港旅游，亦会在回到马尼拉之后和同学们讲香港的见闻。

杨淑芬：圣诞假期料有1,500旅行团离港

旅游业议会总干事杨淑芬今日在电台节目指出，圣诞假期为外游旺季，预计约有1,500个旅行团离港，当中六成为前往内地的高铁团，热门选择包括桂林、潮汕及肇庆等地，行程以3至4天为主。她表示，圣诞期间机票价格较高，旅行团以短线为主，韩国是受欢迎目的地；日本则因早前熊袭及地震事件，报团情况稍为回落。整体东南亚团量减少近两成，但越南因新增富国岛等景点、消费较低且酒店舒适，吸引不少市民前往度假。

入境方面，杨淑芬提到上月有超过6,000个内地团访港，预计本月将有4,000多团，主要因旺季酒店房价上升所致。至于内地自由行旅客，由于交通便利，估计过半数即日往返。此外，她认为11月底本港发生大火，除夕烟花汇演取消，但本地仍有倒数活动，暂未见大量旅客因此取消行程。

