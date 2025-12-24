前海关高级关员虚报28次在家候命工作欺诈等两罪成  判囚10周兼须赔偿10.4万元 准保释候上诉

前海关高级关员涉于疫情期间向海关讹称28次在家候命工作，另以虚假表格报称无执行外间工作，惟实际参与医疗辅助队有薪工作，涉款共约12万元。女关员经审讯后被裁定欺诈等两罪罪成，今（24日）于东区裁判法院被判囚10星期，并须分期赔偿政府逾10.4万元，获批准保释等候上诉。暂委裁判官钟颖诗判刑时指，被告违反公务员诚信，影响公众对公务员体系信心，须判具阻吓性刑罚。惟念及被告已重过新生活，涉案工作为医疗辅助队，兼被告愿作赔偿，可获减刑。

42岁女被告李桂华，被控代理人意图欺骗其主事人而使用载有虚假陈述的文件及欺诈罪，她今被押解到庭，旁听席上的亲友向她挥手致意，对望时被告不禁落泪。

控罪指，李约于2022年3月18日意图欺骗其主事人、即海关而使用一份名为「有关申请兼任外间工作一事」的报告表格，而该文件是对海关有利害关系及在要项上载有虚假、错误或欠妥的陈述，即李于2021年5月23日至2022年4月10日没有执行任何外间工作。欺诈罪则指，被告于2020年2月20日至2021年1月17日藉作欺骗，向海关虚假地表示她于2020年2月25日至2021年1月21日，先后28次执行在家候命工作，意图诈骗而诱使海关不扣减她就该28次工作的薪金合共19,230.61港元。

钟官指，背景报告显示被告已离开海关岗位，重犯机会「可以讲系零」，而案发至今相距一段时间，被告已重过新生活。惟钟官强调，本案涉及违反公务员诚信，打击市民对公务员体制的信心，加上代理人意图欺骗主事人历时不短，监禁为唯一合适选项。

就著代理人意图欺骗主事人罪，钟官提及被告在无申报下参与99次医疗辅助队工作，历时接近1年，涉款约10万元，被告过往透过海关的申报机制多次成功申请，本案的错误缘于一次性的申报，遂以入狱12星期作量刑起点。而欺诈罪涉款约1.9万元，以入狱8星期为量刑起点。

钟官考虑到被告已重过新生活，愿意赔偿，而且涉案工作为医疗辅助队，是为社会服务，因此批准减刑。钟官判处被告就两罪分别入狱8星期及4星期，其中2星期同期执行，最终刑期为10星期。被告另须向政府赔偿逾10.4万元，获准分期缴付，自明年4月1日起每月支付8千元。辩方申请保释等候定罪上诉获批，被告获准以1万元保释，期间不得离开香港。

辩方大律师陈永豪今补充求情，希望法庭可就两罪刑罚判以同期执行，另提及被告已准备好约1.9万元银行本票作赔偿，由此可见被告的诚意。辩方最后冀法庭平衡所有因素，考虑判以缓刑。

案件编号：ESCC740/2025

法庭记者：雷璟怡

