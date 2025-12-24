涉不满被指指点点教路 的士司机否认粗口骂客「你咪X嘈」 下周一裁决

八旬的士司机上年9月凌晨涉嫌在接载乘客时，不满乘客对行驶路线指指点点，遂以粗口辱骂乘客，及后拒绝提供车费收据。的士司机今（24日）早在九龙城裁判法院否认无礼貌及不守规矩等两项传票罪，案件随即开审。乘客庭上供称，被告曾表示：「你咪X嘈啦，我大X把钱，我唔会收多你一蚊」。被告自辩时否认以粗言秽语辱骂对方，并解释因打印设备无纸才未提供收据。暂委裁判官梁蕴庄将案件押后至下周一裁决。

被告甄根海没有律师代表，亲自应讯，否认拒绝发出的士车费收据，以及无礼貌及不守规矩两罪。

16岁吴姓乘客供称，上年9月21日凌晨2时许，在深水埗钦州街乘搭被告驾驶的的士，要求前往丽阁邨，当吴指示被告前往的路线时，被告则回应「你咪X嘈，我识行」。及后，吴两度要求被告加速，惟被告斥吴「你咪X嘈啦，我大X把钱，我唔会收多你一蚊」。

吴认为被告是故意不加速，遂要求改往深水埗警署。吴到达警署后报案，吴要求被告先停止的士计程表，当时车资为约66元。惟被告不但未有理会，更以粗言秽语辱骂吴，吴交付100元后要求被告提供收据，惟被告表示未能提供收据。

被告自辩时表示，吴在警署外「发烂渣」并要求收据，被告解释因打印设备没有纸，所以未能提供。被告另否认以粗口辱骂吴「我都唔讲粗口」，更否认曾声称自己「大把钱」，坦然「（若果）大把钱，我唔洗做啦，挨更抵夜，大把钱，去瞓觉啦」。

案件编号：KCS 1073、1074/2025

本报记者

