圣诞新年｜民政总署牌照处突击巡查48处所 6处所涉无牌经营酒店或宾馆 两持牌会社涉违发牌条件

因应节庆假期旅游旺季，民政事务总署辖下牌照事务处一连5日（15日至19日）展开代号名为「闪焰」的执法行动，在油尖旺区、湾仔区及中西区突击巡查怀疑无牌经营的酒店或宾馆及严厉打击违规经营的持牌会社，以保障顾客及公众安全。行动中突击巡查了48个处所，当中有6个处所涉嫌无牌经营酒店或宾馆，及两间持牌会社涉嫌违反发牌条件。如在完成调查后有足够证据，牌照处会作出检控。

牌照处向法院申请发出4宗封闭令 当中两宗获批

牌照处发言人强调，无牌经营酒店或宾馆属刑事罪行，根据《旅馆业条例》，一经定罪会留有案底，最高刑罚为监禁3年及罚款500,000元，就罪行持续期间的每一日亦可被另处罚款20,000元。针对涉及重犯罪行的无牌经营酒店／宾馆，法庭亦可就有关处所发出为期6个月的封闭令。另外，根据《会社（房产安全）条例》，凡持牌会社违反合格证明书的任何条件（例如：未能按要求出示消防装置及设备证书和未经批准进行改动及加建工程等），一经定罪可处罚款100,000元及监禁两年，并可就罪行持续期间的每一天另处罚款10,000元。

圣诞节是旅游旺季。资料图片

为加强阻吓力以打击无牌酒店及宾馆，《旅馆业条例》于2020年作出修订，赋权旅馆业监督（监督）就同一处所于16个月内第2次因无牌经营酒店或宾馆或严格法律责任罪行而有人被定罪，向法院申请向该处所发出封闭令，为期6个月。截至12月15日，牌照处根据《旅馆业条例》向法院申请发出四宗封闭令，而其中两宗封闭令已获批。

牌照处成立专责小队 打击无牌宾馆经网上平台出租房间

除了旅游旺季的特别行动外，牌照处亦加强打击经网上平台出租的无牌宾馆。牌照处已成立专责小队，加强情报收集工作，浏览互联网网页、流动应用程式、社交媒体、讨论区等，搜寻怀疑无牌宾馆的资讯和情报。当发现透过网上平台出租的无牌宾馆，牌照处的执法人员便会跟进调查。牌照处亦会于境外主要互联网搜寻器作出宣传，让旅客在计划来港旅程时，更容易接触到牌照处的资讯。

旅客或市民可透过牌照处网页（www.hadla.gov.hk）的搜索功能，分辨相关酒店或宾馆是否持牌处所。如发现怀疑无牌酒店或宾馆，请致电牌照处举报热线（电话︰2881 7498）、电邮至[email protected]、传真至2504 5805，或透过「香港持牌旅馆」流动手机应用程式，向牌照处举报。