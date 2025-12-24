7男涉串谋诈骗及洗黑钱逾300万被控17罪  1人缺席提堂 法庭发拘捕令

7名男子涉于2023年串谋其他人诈骗及分别「洗黑钱」共约324万元，当中21岁男电工疑与他人合谋冒充某些即时通讯帐户被入侵的拥有人，再向该些帐户的联络人索取金钱。该7男被控串谋欺诈及洗黑钱等共17项控罪，今（24日）于观塘裁判法院提堂，惟涉案21岁电工缺席聆讯，法庭遂发出拘捕令；其余被告则暂毋须答辩，以待警方进一步调查。署理主任裁判官钟明新押后案件至1月21日再讯，其中两名被告须还柙，其余4人获准保释。

被告依次为21岁电工谢卓宏、21岁无业祝正臻、34岁送货工人袁子轩、31岁司机何悦河、24岁地盘工人车𣐀𣜠、29岁无业杜柏贤及26岁无业罗德亮。

谢卓宏被控1项串谋欺诈及1项串谋洗黑钱罪，指他约于2023年10月7日至11月27日连同张清元、卓子豪、李智聪和其他身份不详人士串谋诈骗即时通讯帐户被入侵的人士的联络人，即冒充该帐户拥有人及向联络人索取金钱，致使联络人以存款或转帐方式支付款项；及串谋上述人士一同处理犯罪得益。

谢另被控2项管有他人身分证及1项管有危险药物罪，指他于2023年12月13日在元朗八乡大窝村某村屋无合法权限或合理辩解而管有属于冯皓男和邓梓邦的身分证；及管有4.81克草状大麻。

祝被控3项洗黑钱罪，涉处理约109万元犯罪得益；袁被控2项洗黑钱罪，涉款约64.6万元；何被控1项洗黑钱罪，涉款约10.9万元；车被控3项洗黑钱罪，涉款约55.8万元；杜被控1项洗黑钱罪，涉款约52.1万元；罗被控2项洗黑钱罪，涉款约32.2万元。

谢今缺席聆讯，法庭发出拘捕令通缉。其余6名被告则毋须答辩，当中祝和杜须还柙，其余4人则获准保释候讯，期间不准离港、须每星期到警署报到及不得接触控方证人，惟罗另涉他案仍在服刑当中。

案件编号：KTCC2453/2025

法庭记者：王仁昌

