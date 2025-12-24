涉向警方讹称制造炸弹威胁市民安危 25岁清洁工疑因精神问题留院缺席聆讯

25岁男清洁工昨日涉嫌向警方报案时，讹称自己制造了一枚炸弹威胁市民安危，被控虚报有人犯罪。案件今（24日）早上在西九龙裁判法院首次提堂，控方透露被告因身体不适及精神状况等问题在明爱医院留医，申请将案件押后至12月30日再讯，待被告出院后处理案件，获裁判官朱文瀚批准，期间被告还柙候讯。

被告谭卓稀，报称清洁工人，被控虚报有人犯罪。控罪指，他于2025年12月23日，在长沙湾海达邨海华楼某室明知地向警务人员，即警察通讯主任曾灏恩，虚报有人犯罪，即谭制造了一枚炸弹威胁香港市民的生命。

案件编号：WKCC5938/2025

法庭记者：黄巧儿

