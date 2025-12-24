涉酒后袭击的士司机及掷毁手机 男教师续准保释明年2月再讯
更新时间：11:40 2025-12-24 HKT
发布时间：11:40 2025-12-24 HKT
发布时间：11:40 2025-12-24 HKT
43岁男教师涉嫌今年9月酒后与的士司机发生争执，期间向司机施袭，又夺去对方手机掷到地上。男教师被控各一项袭击致造成身体伤害罪及摧毁财产罪，今（24日）于东区裁判法院再提讯。主任裁判官张志伟应申请押后案件至明年2月11日，待控辩双方进行协商。期间被告续获准以4千元保释候讯。
被告梁民希，被控于2025年9月26日在香港岛天后庙道151号至173号百福花园外袭击崔世杰，因而对崔造成身体伤害；及于上述同日同地无合法辩解而摧毁属于崔的手提电话、或罔顾该手提电话会否被摧毁。
案件编号：ESCC2680/2025
法庭记者：雷璟怡
最Hit
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
2025-12-23 12:04 HKT
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
2025-12-23 09:45 HKT
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
2025-12-23 11:20 HKT