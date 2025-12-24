涉酒后袭击的士司机及掷毁手机 男教师续准保释明年2月再讯

43岁男教师涉嫌今年9月酒后与的士司机发生争执，期间向司机施袭，又夺去对方手机掷到地上。男教师被控各一项袭击致造成身体伤害罪及摧毁财产罪，今（24日）于东区裁判法院再提讯。主任裁判官张志伟应申请押后案件至明年2月11日，待控辩双方进行协商。期间被告续获准以4千元保释候讯。

被告梁民希（右）离开法院。叶伟豪摄

被告梁民希，被控于2025年9月26日在香港岛天后庙道151号至173号百福花园外袭击崔世杰，因而对崔造成身体伤害；及于上述同日同地无合法辩解而摧毁属于崔的手提电话、或罔顾该手提电话会否被摧毁。

案件编号：ESCC2680/2025

法庭记者：雷璟怡

