创新科技署推3项措施 进一步优化科技人才入境计划

​创新科技署推出3项措施，进一步优化科技人才入境计划，让合资格公司加快吸纳世界各地的创科人才，便利他们在香港进行科技范畴研发活动，壮大本港的创科人才库，促进香港的创新及科技发展。

优化措施包括精简申请程序，方便科技公司及合资格人才可同时递交配额及签证／进入许可申请；豁免必须从事14个指定科技范畴研发活动的限制，以更好回应日新月异的创科发展；以及为港深创新及科技园增设申请专窗服务，一站式协助园区租户及培育公司申请及跟进协助。

科技人才入境计划于2018年6月推出，就输入海外及内地科技人才实施快速处理安排，成功申请的公司会获发配额以输入相关人才从事研发工作。

