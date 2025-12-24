启德邮轮码头︱新营运合约招标 引入4个KPI 包括停泊次数、商舖租用率 不达标须补偿政府

政府今日（24日）就营运和管理启德邮轮码头的租约公开招标，欢迎具有相关经验和能力的投标者参与，获选的营运商将负责营运和管理启德邮轮码头，为期10年，如表现理想，政府可考虑与营运商续约5年。政府与现时码头营运商签订的租约，将于2028年5月31日届满，考虑到国际邮轮会早于两年前订下航程，为让新合约下的码头营运商可尽快开始安排邮轮停泊事宜，政府现就下一份租约公开招标。

现有码头营运商租约至2028年届满

政府指，为确保获选的营运商具备相关营运经验和专业知识，投标者必须符合一些必要条件，包括自截标日起计的过往10年内，拥有至少连续3年营运邮轮码头的经验，且曾接待总吨位160000吨或以上的邮轮。政府会就码头营运商的工作引入4个关键绩效指标，包括每年邮轮停泊次数、每年非邮轮活动次数、每年非邮轮活动的访客人数等。

增设四大KPI：邮轮停泊次数、非邮轮活动次数及访客人数等

文体旅局发言人表示，《香港旅游业发展蓝图2.0》中的《邮轮旅游发展行动计划》指出，政府的愿景是推动香港作为亚洲国际邮轮枢纽。启德邮轮码头的畅顺运作对吸引更多邮轮停泊香港及推动香港的邮轮业发展十分重要。政府亦致力提升邮轮码头服务大众的功能，善用码头的设施。

经检视与码头营运商的租约条款及条件，以及咨询相关持份者的意见，政府在下一份租约会作出两项主要调整，以提升启德邮轮码头的吸引力和竞争力。其一，整合现时码头范围的管理安排，为改善邮轮码头管理及提升营运效率，下一份租约的营运商除了负责处理邮轮事务外，将需要负责管理码头的公共空间，包括位于二楼的平台花园及天台的启德邮轮码头公园。政府早前已收到14份由商业机构、文创产业和体育组织，以及青年创业者提交如何善用邮轮码头空间的意向书，大部分表示有兴趣同时租用码头附属商业区以及公共空间。私人机构或非牟利团体可租用码头的公共空间举办商业及其他活动，借此推动更多非邮轮和商业活动在邮轮淡季及较少邮轮停泊的日子在邮轮码头举行，以善用邮轮码头的空间。

采「双信封」投标安排

其次，政府会就码头营运商的工作引入四个关键绩效指标：每年邮轮停泊次数；每年非邮轮活动次数；每年非邮轮活动的访客人数；以及附属商业区的租用率。政府称，考虑到码头营运商需时调整和适应码头运作，因营运商的表现未能达到指标而须向政府作出补偿的条款将于租约第3年起生效。

是次招标会采用「双信封」投标安排。在评审标书时，非价格建议和价格建议的比重分别为百分之七十和百分之三十。非价格建议除了上述关键绩效指标外，也包括有关码头营运和管理的执行计划。投标者须于2026年5月22日或之前，把投标书放入添马添美道2号政府总部东翼地下公众入口大堂的「政府总部投标箱」内递交。

四大KPI要求每年邮轮停泊次数最少85次等

文体旅局发言人表示，为加强监察码头营运商的表现，政府在下一份租约中，会引入下列四个关键绩效指标（KPI），包括每年邮轮停泊次数最少85次；每年非邮轮活动次数最少13次；每年非邮轮活动的访客人数，最少要达6,500人次；附属商业区的租用率，最少要达60%。发言人强调，这些只是最基本的要求，入标者可根据自身情况在最低标准上作出提升，当局会与其他标书作比较，提出更高数字者将更具优势。发言人指，现时商业区的租用率已达100%，下一份的租约中租用率60%是最低要求，当局期望能营造更有活力的邮轮码头，吸引旅客及市民。

发言人指现时码头的公共空间不是由营运商负责，例如天台的启德邮轮码头公园由康文署管理，当营运商要举办活动时可能难以兼顾。政府早前已将启德邮轮码头公园设为宠物共享公园，希望未来由营运商统筹公共空间时，能有更多创意活动在不同场地举行。发言人又指，随着启德体育园落成、启德区住宅陆续入伙以及启德智慧绿色集体运输系统招标，政府期望营运商能与周边项目联动，提出具体活动计划书，创造协同效应。

发言人强调，营运商未能达到指标而须向政府作出补偿的金额并不会太高，因为该机制的目的并非是要营运商向政府赔偿大量金钱，而是希望透过这种安排，对营运商形成一定的阻吓力，推动其更积极追求各项指标，令码头营运更具活力。政府预期在2026年底前完成新一轮营运商招标，确保码头能在合约期后持续发展。

郑泳舜冀吸引更多海内外大型邮轮抵港

民建联立法会议员郑泳舜欢迎提早交代邮轮码头招标安排，可让当局有充裕时间挑选合适的营运商，并期望让中标者能获得充分准备时间，以按照新合约要求规划未来的营运方向。他指，新招标条款明确引入关键绩效指标，包括每年邮轮停泊次数，冀有助邮轮码头成为海外和内地邮轮的热门停靠点，吸引更多旅客造访。

郑泳舜期望在新招标安排之下，邮轮码头能吸引更多海内外大型邮轮抵港，并与连邻近的启德「青年驿站」和启德体育园形成更好的协同效应，进一步推动本港旅游业。

邵家辉：引入KPI助提升营运效率

自由党批发及零售界议员邵家辉表示，支持政府就启德邮轮码头下一份租约进行公开招标的决定。他指出，国际邮轮公司一般需提前约两年时间规划航程，加上招标文书工作往往需时至少半年，故「提早作出妥善安排实属必要。」

对于政府在下一份租约中引入四项关键绩效指标，并订明若营运商自租约第三年起未达标须向政府补偿，邵家辉认为此举有助推动营运效率。他解释，随著启德体育园开幕，香港已受到国际关注，市民对启德邮轮码头的发展抱有高度期望，过去码头曾因为使用率等问题引起社会关注，故「加入KPI可转化为推动力，从而提升服务水平。」

邵家辉亦期望启德邮轮码头能吸引更多高消费旅客访港，从而带动本地零售市道，为本港经济注入活力。