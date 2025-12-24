启德邮轮码头︱政府就新营运合约公开招标 增两大调整 需一并管理码头公共空间、商舖租用率等列入KPI

政府今日（24日）就营运和管理启德邮轮码头的租约公开招标，欢迎具有相关经验和能力的投标者参与，获选的营运商将负责营运和管理启德邮轮码头，为期10年，如表现理想，政府可考虑与营运商续约5年。

政府与现时码头营运商签订的租约，将于2028年5月31日届满。政府指，考虑到国际邮轮会早于两年前订下航程，为让新合约下的码头营运商可尽快开始安排邮轮停泊事宜，政府现就下一份租约公开招标。

政府就营运和管理启德邮轮码头的租约公开招标。资料图片

增设四大KPI：邮轮停泊次数、非邮轮活动次数及访客人数等

政府指，为确保获选的营运商具备相关营运经验和专业知识，投标者必须符合一些必要条件，包括自截标日起计的过往10年内，拥有至少连续3年营运邮轮码头的经验，且曾接待总吨位160000吨或以上的邮轮。

文体旅局发言人表示，《香港旅游业发展蓝图2.0》中的《邮轮旅游发展行动计划》指出，政府的愿景是推动香港作为亚洲国际邮轮枢纽。启德邮轮码头的畅顺运作对吸引更多邮轮停泊香港及推动香港的邮轮业发展十分重要。政府亦致力提升邮轮码头服务大众的功能，善用码头的设施。

经检视与码头营运商的租约条款及条件，以及咨询相关持份者的意见，政府在下一份租约会作出两项主要调整，以提升启德邮轮码头的吸引力和竞争力。其一，整合现时码头范围的管理安排，为改善邮轮码头管理及提升营运效率，下一份租约的营运商除了负责处理邮轮事务外，将需要负责管理码头的公共空间，包括位于二楼的平台花园及天台的启德邮轮码头公园。政府早前已收到14份由商业机构、文创产业和体育组织，以及青年创业者提交如何善用邮轮码头空间的意向书，大部分表示有兴趣同时租用码头附属商业区以及公共空间。私人机构或非牟利团体可租用码头的公共空间举办商业及其他活动，借此推动更多非邮轮和商业活动在邮轮淡季及较少邮轮停泊的日子在邮轮码头举行，以善用邮轮码头的空间。

其次，政府会就码头营运商的工作引入四个关键绩效指标：每年邮轮停泊次数；每年非邮轮活动次数；每年非邮轮活动的访客人数；以及附属商业区的租用率。

政府称，考虑到码头营运商需时调整和适应码头运作，因营运商的表现未能达到指标而须向政府作出补偿的条款将于租约第3年起生效。

是次招标会采用「双信封」投标安排。在评审标书时，非价格建议和价格建议的比重分别为百分之七十和百分之三十。非价格建议除了上述关键绩效指标外，也包括有关码头营运和管理的执行计划。标书必须符合招标文件内的条款规定。评审准则已详细列于招标文件内。

投标者须于2026年5月22日（星期五）中午12时前把投标书放入添马添美道2号政府总部东翼地下公众入口大堂的「政府总部投标箱」内递交。逾期递交的投标书概不受理。