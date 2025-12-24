圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数

圣诞天气｜天文台今日（12月24日）表示，华南北部的气压正在上升，预料一股东北季候风补充会在今晚至明早抵达沿岸地区。本港地区下午及今晚天气预测，下午短暂时间有阳光。今晚大致多云，吹和缓东北风。

天气︱天文台调低周五预测 最高仅17度

展望明日北风增强，天气转凉，市区跌至最低15度，比今日最高气温低了9度。圣诞节翌日市区气温进一步下降至最低约14度，新界部分地区寒冷。周末期间天晴，早上仍然清凉，内陆地区日夜温差较大。

须注意的是，天文台在24日上午11时半的最新一报中，预料周五圣诞翌日的最高气温为17度，比对上一报的最高气温低了1度。另外根据天文台「分区天气预报」，预料新界多区于周五早上会跌至12度以下的「寒冷」水平，其中打鼓岭更可能会低至9度。

天文台补充，一股东北季候风补充会在今晚至明早抵达华南沿岸，圣诞节假期该区云量较多，气温逐步下降，早上相当清凉，内陆地区寒冷。而干燥的季候风会在周末至下周初为广东带来普遍晴朗的天气，内陆地区日夜温差较大。预料一道云带会在下周中期覆盖华南沿岸。