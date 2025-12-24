Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度

社会
更新时间：09:26 2025-12-24 HKT
发布时间：09:26 2025-12-24 HKT

圣诞天气｜天文台今日（12月24日）表示，东北季候风正影响广东沿岸，该区天色大致良好。本港地区今日天气预测，大致天晴。日间温暖，市区最高气温约24度，新界再高两三度。晚上部分时间多云。吹和缓东北风。

展望明日转吹北风，天气转凉，稍后气温下降至最低15度，比今日最高气温低9度。圣诞节翌日最低约14度。周末期间天晴，早上仍然清凉，内陆地区日夜温差较大。

天文台补充，广东沿岸今日天色大致良好，日间温暖。预料一股东北季候风补充会在明早抵达华南沿岸，圣诞节假期该区云量增多，气温逐步下降，早上相当清凉，内陆地区寒冷。受干燥的季候风影响，周末至下周初华南天气普遍晴朗，内陆地区日夜温差较大。而一道云带会在下周中期覆盖南海北部。

