平安夜市道回暖 惟港人消费仍审慎 餐厅推套餐优惠 暂收7至8成订座

今日（24日）是平安夜，不少市民也会出外食圣诞大餐庆祝，兰桂坊协会总监张素媚向《星岛头条》表示，本港今年整体市道正慢慢回暖，惟速度未如想像中快，称港人消费模式仍趋于审慎，因此兰桂坊内的餐厅今年继续推出定价吸引的圣诞套餐，平安夜正日的套餐低至75折的588元起，「这价钱在以往疫情之前是比较少见」。她指，留意到不少港人自制9日长假，于上周六起外游，兰桂坊餐厅至昨晚收到七至八成的订座，料今日气氛较好，会有更多人订枱。

兰桂坊圣诞气氛浓厚 欧美客明显增多

张素媚又指，今年除了内地旅客，更明显感受到欧美旅客有所增多，加上不少来自韩国、泰国等各地旅客，今年兰桂坊圣诞气氛相当浓厚。她提到，兰桂坊酒吧及夜店亦请来世界百强DJ坐镇，与大家一同狂欢，圣诞派对和跨年倒数狂欢派对门票相当抢手，早已全数售罄，「热闹气氛会由圣诞延续到新一年。」

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，今年圣诞期间餐厅生意较去年同期减少约一成，市民和旅客人均消费水平下降，其中本地市民消费跌幅逾一成，而旅客消费跌幅更接近两成。虽然旅客人数不少，但受经济不景等问题影响，餐厅不敢大幅加价，部分甚至比往年价格低约5%。他提到，近期因大埔火灾事件，市民庆祝情绪减弱，聚会及节日活动推迟。亦有不少市民选择外游，令本地餐饮业生意受压，尤其自助餐等更受影响。

他表示，内地旅客因没有圣诞假期，或会选择周末特意来港感受圣诞气氛，希望来自较远地区的旅客在港停留时间增加，从而对生意有帮助。他提到，港岛一带庆祝活动较多，相信能带动区内餐饮消费。

酒店房价上涨 入住率高一成

至于访港旅客，香港旅馆业协会创会会长梁大卫向《星岛头条》表示，协会早前调查约100间位于油尖旺及铜锣湾等旅客热门地区的会员旅馆，发现今年圣诞假期即12月24至25日的订房率较去年同期增加8%，入住率则高出10%。房价较去年上升约10%至12%，单人房去年圣诞期间约340元，今年则升至约380元；双人房去年圣诞期间约480元，今年升至约550元。

他指出，香港近年积极举办大型活动，配合新景点及有效宣传，令旅客感觉新鲜，提升来港意欲。今年圣诞期间的订房时间亦比往年更早，「往年多在11月才订，今年10月已经开始」，反映旅客对香港盛事活动有期待，「演唱会、展览等大型活动吸引大量旅客，有人选择留港过夜，带动旅馆需求。」他表示，盛事经济对旅馆业及整体经济均有显著帮助，建议政府持续推动至少3年，并保持宣传力度，以巩固成效。

民建联立法会议员梁熙表示，其家族管理旗下酒店的价格近期显著上涨，当中12月25日，即圣诞节正日的房价按年上升7%，而下月1日晚的房价更大幅飙升88%。他解释，圣诞节晚的涨幅主要受长途航班增加带动，欧美及内地旅客需求持续增长，而1月1日的惊人涨幅，则额外受到内地知名歌手周深来港举办演唱会的推动。

记者：赵克平、蔡思宇、黄子龙