麻疹．外地输入︱7个月大男童确诊 父母均未接种疫苗 母亲发烧待检测

社会
更新时间：20:52 2025-12-23 HKT
发布时间：20:52 2025-12-23 HKT

衞生防护中心正调查一宗外地输入麻疹个案，涉及一名7个月大男童，目前正接受隔离治疗，情况稳定。男童尚未到适龄接种第一剂麻疹疫苗，而他的父母均未曾接种麻疹疫苗，其中母亲出现发烧征状，中心正安排检测。

麻疹病毒。
麻疹病毒。

正联络诊所接触者 评估麻疹免疫力

中心调查显示，男童于12月17日起出现发烧、咳嗽及流鼻水等病征，并于12月19日求医。他于12月21日出现皮疹，同日到明爱医院急症室求医并留院治疗。临床样本检测结果显示，男童对麻疹病毒核酸呈阳性反应。

中心续指，男童于10月1日至12月16日期间曾逗留外地，由于他在整个潜伏期内均不在香港，故此个案被列为外地输入。流行病学调查显示，男童尚未到适龄接种第一剂麻疹疫苗。其父母为家居接触者及同行人士，两人均未曾接种麻疹疫苗，其中母亲于12月18日出现发烧，中心正为其安排检测。

除求诊外，男童在传染期内主要留在家中。中心正联络曾于12月19日同一时段到访该私家诊所的接触者，以评估他们是否具备麻疹免疫力，并安排未具免疫力的接触者接种麻疹疫苗。中心将继续对相关接触者进行医学监察，并要求相关私家诊所负责人如发现有麻疹病征人士，应向中心报告以便跟进。中心的调查工作仍在进行中。

中心提醒未具备麻疹免疫力的市民，外游前应完成接种两剂麻疹疫苗，以减低感染风险。

