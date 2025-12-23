除夕夜︱深港协商延长部分口岸服务时间 内地部门已上报审批 详情待公布

政府早前宣布取消除夕烟花汇演，倒数活动将移师中环遮打道举行，并邀请国际知名乐队Air Supply演出，预计吸引大批市民及旅客参与。鉴于过往节日期间曾有旅客滞留香港的情况，去年政府已实施相应口岸延长通关安排，包括将罗湖口岸服务时间延长至凌晨2时，以及深圳湾口岸实施旅客与小（客）车24小时通关。

根据节庆安排跨部门工作小组预测，圣诞及元旦假期期间的出入境人次约为1,152万。为便利旅客往返，香港与深圳两地政府已就延长除夕夜部分口岸的服务时间进行商讨。内地口岸部门已经按程序要求上报国家口岸部门进行审批，详情会尽快公布。而港珠澳大桥口岸以及落马洲／皇岗口岸在除夕夜会如常24小时通关。

