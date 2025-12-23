Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

除夕夜︱深港协商延长部分口岸服务时间 内地部门已上报审批 详情待公布

社会
更新时间：20:27 2025-12-23 HKT
发布时间：20:27 2025-12-23 HKT

政府早前宣布取消除夕烟花汇演，倒数活动将移师中环遮打道举行，并邀请国际知名乐队Air Supply演出，预计吸引大批市民及旅客参与。鉴于过往节日期间曾有旅客滞留香港的情况，去年政府已实施相应口岸延长通关安排，包括将罗湖口岸服务时间延长至凌晨2时，以及深圳湾口岸实施旅客与小（客）车24小时通关。

根据节庆安排跨部门工作小组预测，圣诞及元旦假期期间的出入境人次约为1,152万。为便利旅客往返，香港与深圳两地政府已就延长除夕夜部分口岸的服务时间进行商讨。内地口岸部门已经按程序要求上报国家口岸部门进行审批，详情会尽快公布。而港珠澳大桥口岸以及落马洲／皇岗口岸在除夕夜会如常24小时通关。

相关新闻：

跨年倒数中环遮打道举行 光影表演「新希望」为主题 殿堂级组合Air Supply登场演出

圣诞元旦︱入境处料假期逾1150万人次出入境 965万人次经陆路进出

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
3小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
9小时前
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
时事热话
7小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
11小时前
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
影视圈
10小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
5小时前
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
影视圈
6小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
4小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
2025-12-22 16:54 HKT