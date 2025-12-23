Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞元旦︱入境处料假期逾1150万人次出入境 965万人次经陆路进出

社会
更新时间：20:00 2025-12-23 HKT
发布时间：20:00 2025-12-23 HKT

由政务司司长陈国基领导的节庆安排跨部门工作小组，今日（23日）发布今年圣诞与元旦假期的最新情况及相关安排。小组预计节日期间出入境人次约达1,152万，其中圣诞节当天将会是陆路出境高峰期，而圣诞连假最后一日（12月28日）则预计为入境高峰期。

罗湖、落马洲支线及深圳湾最繁忙

今年圣诞节及元旦假期期间（即2025年12月24日至28日，及2025年12月31日至2026年1月4日），入境处预计约有1,152万人次（包括香港居民及访客）经各海、陆、空管制站进出香港。经入境处与深圳出入境边防检查总站等内地部门协商后，预计约有965万人次会经各陆路边境管制站进出香港。预计陆路出境高峰期为12月25日（周四），出境人次约68.9万，而入境高峰期为28日（周日），入境人次约69.5万。

入境处估计假期期间罗湖管制站、落马洲支线管制站及深圳湾管制站将会非常繁忙，预计每日平均分别约有22.5万、20.1万及16.1万人次出入境。

入境处将弹性调配人手 疏导人流及车流

为疏导假期期间的旅客流量，入境处已减少前线人员休假，以便弹性调配人手，加开检查柜枱、临时柜枱及通道以疏导人流及车流。同时，入境处亦会增派保安人员协助维持旅客过关秩序。

另一方面，入境处亦会连同香港警务处、香港海关和香港铁路有限公司在罗湖管制站成立联合指挥中心，以作出相应的部署及采取适当措施，并与深圳边检总站等内地部门紧密联系，密切留意人流情况及在有需要时采取适当分流疏导措施，确保过关人流畅顺。

入境处呼吁所有经陆路往返内地的旅客应预早计划行程，尽量避免选择在繁忙时段过关，并留意有关各边境管制站交通情况的电台或电视广播。市民及旅客亦可浏览保安局推出的一站式过关资讯平台「口岸通」，一次过取得各陆路边境管制站旅客和私家车过关平均轮候时间，以及港珠澳大桥过境穿梭巴士和落马洲—皇岗过境穿梭巴士的平均轮候时间等有用资讯，以便计划行程及减省等候时间。

