彩明苑物业经理10年间亏空公款6110万元 被捕后认赌博负债犯案 还押月底判刑

将军澳彩明苑业主立案法团于2021年核数时，发现银行结余出现4,900万元缺口，其后揭发物业经理在过去10年来亏空公款约6,110万元。涉案物业经理今于高等法院承认5项盗窃罪，案情指他每次以报销为由，要求业主立案法团签支票，其后再自己修改支票银额，亦会在提交报告给管理公司和会计师时伪造银行文件；被警方拘捕后，他承认自己因赌博负债逾千万，因此犯案。法官陈仲衡押后案件至12月30日判刑，其间被告须还押。

53岁被告黄伟龙，承认5项盗窃罪。案情指，彩明苑是在2001年建成的公屋，其后部分单位经「居者有其屋计划」出售，其业主立案法团于2002年成立，及后在2009年至2010年开立了10个交通银行帐户；被告于案发时受雇于佳定物业管理有限公司，及在彩明苑任职物业经理，他受信于业主立案法团，保管6个银行帐户的支票簿和4个帐户的存折，亦持有两个法团印章。

当被告须从上述银行帐户取出款项时，须取得3名业主立案法团成员的签名，亦须每月准备每个帐户的结余报告，并附以存折和银行文件等支持报告内容，其后须交给管理公司核对，而业主立案法团也委聘了会计师在每个财政年度核数。

2021年5月，会计师从银行取得5张确认信，以核对帐户结余，发现其中3个帐户的结余与被告提交的2019年至2020年度报告有出入，差额共约4,900万元。会计师要求佳定物业管理跟进，被告则表示会再向银行方面澄清，但其后未能提供合理解释，而彩明苑更多番出现「弹票」，佳定物业管理最终报警。

同年6月底，被告致电业主立案法团主席及表示有事相告，两人会面时，被告承认自己在过去10年持续偷取法团银行帐户的金钱，并藉报销为由，要求主席等人在支票上签名，其后在支票银码后添加「0」。被告又指自己在赌博中输光了所有盗来的款项。被告其后亦与公司上级见面，承认自己伪造了银行信、存折和文件等，再交给公司和会计师核对。

警方拘捕被告后，调查发现被告自2011年3月起，从7个涉案银行帐户中提取款项共428次，部分直接取出现金，其余则转账到被告两个银行帐户内，截至2021年6月底为止，涉款共约6,110万元。被告另向交通银行作出申请，要求亲身到分行拿取银行确认信，其后他便修改或伪造文件，再交给会计师。

被告在警诫录影会面中称，自己因为在香港赛马会和澳门赌博，负债逾1,000万元，而他在把支票拿给业主立案法团签名时，会刻意不写上收款人，待取得签名后再填上自己名字，而他每次亦会索取多张支票签名，好让对方不会察觉问题；直到2020年4月，银行帐户已出现赤字情况，被告开始找借口，拖延提交结余报告给公司。

案件编号：HCCC284/2025

法庭记者：王仁昌