粤车南下︱竹篙湾充电站用免触式门杆 广州车主赞方便左軚车

首批成功预约粤车南下的广东车主，今日凌晨零时已可由珠海驾驶挂有「FT」字头香港车牌的私家车出发，驶到港珠澳大桥香港口岸，在检查亭核对资料后，便可顺利入境本港，再驶入市区。两位首批使用中电源动位于大屿山竹篙湾充电站的车主，称赞充电站使用免触式门杆，方便左軚车，而整个充电操作和支付流程亦十分简便，未来两日计划在港「自由地看看逛逛」。

粤车南下︱车主做足「功课」 熟读香港路标

广州旅客郭小姐表示，昨日出行前「太兴奋」，忘记为电动车充电。她透过香港出行易应用程式得悉距离港珠澳大桥不远的大屿山便有充电设施，于是早上从广州驾车到港后，马上来充电。她认为地点十分方便，电动车充电后就出发到香港市区游览，亦计划停车后带儿子前往港岛区乘搭「叮叮车（电车）」。

她又指，「粤车南下」来港相比从广州家中出发前往高铁站、再乘坐高铁来港的时间差不多，但自驾游更加灵活和方便，今早入境香港过程也非常顺利，「车上检」大约用时5至10分钟便顺利过关。她表示，「边度揸车都系安全第一，始终香港和内地开车还是有挺多不同的地方，我也是事先做了不少『功课』，都要自己学习和熟悉香港的道路及驾驶标志。」

自驾游行程较弹性 旅游心情更轻松

同样来自广州的旅客伦先生指，今次计划透过「粤车南下」来港两日。作为电动车车主，他笑称出行经常会出现「旅程焦虑」，亦担心在香港市区难找到充电泊车位，故今早选择在大屿山先充电，「到珠海亦都消耗咗啲，𠵱家补充下都更加安心。」

他又提到，以往习惯乘搭高铁由广州来港，但就需要提前选定班次时间、再买票、在车站候车等，现时可透过与「粤车南下」自驾游，行程较有弹性，旅游心情比较轻松，计划为车辆「补充能量」后，和太太自驾至荃湾一带「医肚」，系会在港购物。

记者：谢宗英

摄影：卢江球

相关新闻：

粤车南下︱竹篙湾电动车充电站投入运作 提供9个快速充电位 有欧标及国标

粤车南下｜陈美宝指反应理想 100名额预约近爆满 汽车协会吁港车保持距离

粤车南下｜首批粤车午夜起抵港 排头位过关司机：「等咁长时间就系为咗呢一刻」

