宏福苑大火｜宏志阁业主领租金补助须声明 局方：防滥用资助 若解封可搬回惟停资助

【宏福苑大火/宏志阁/租金补助】政府上周公布向宏福苑业主每个单位每年发放15万元租金补助，为期两年，总额共30万元。其中未受火灾波及的宏志阁，业主仍可申请租金补助，但领取时需签署声明「不会以宏志阁单位为居所或把该单位出租」。民政及青年事务局昨晚（22日）发文澄清，声明只为防止滥用资助，若之后大厦解封，宏志阁业主即使正接受补助，仍可选择搬回单位，惟下一期补助将不会发放。

民政及青年事务局在社交平台解释，租金补助特点包括：补助将每半年发放一次，每次 75,000元；无需实报实销，亦不必提交租约或租金收据；如业主选择入住政府过渡性房屋，仍可领取全额补助，在扣除过渡屋租金后，每户每月可余数千元补贴生活开支；按现时过渡屋租金水平计算，两年的租金补助额约等于过渡房屋超过6年的租金。

补助每半年发放 民青局：让业主弹性安排居住选择

至于宏志阁，局方指业主现时仍可申领补助，但领取时需签署一份声明，内容为「不会以宏志阁单位为居所或把该单位出租」，该份声明只为防止滥用资助，若之后大厦解封，宏志阁业主即使正接受补助，仍可选择搬回单位，惟下一期补助将不会发放。补助每半年发放一次，让业主可根据情况弹性安排居住选择。

